Die erste Etappe des Ausbaus der Sonnentor-Kräuterhallen ist im vollen Gange. Die Fertigstellung soll im Winter 2021/2022 erfolgen. Dann steht für sonnige Bio-Produkte ein Lager mit 3.000 Quadratmetern Grundfläche, 17 Metern Höhe und insgesamt 9.000 Paletten-Stellplätzen bereit.

Bereits vor dem Baustart sorgte das Frei-Hof Team dafür, dass alle Sträucher und Pflanzen an eine andere Stelle versetzt werden, wo sie in Ruhe gedeihen können. Bei den bereits laufenden Arbeiten werde auch auf die Umwelt geachtet. Immerhin umfasst der Aushub in Summe 13.000 Quadratmeter. Das Erdmaterial wurde in einem eigens genehmigten Projekt gleich hinter dem Sattelberg als Humus-Deponie wieder eingebaut. Dadurch wurden der Umwelt knapp 5.000 Lkw-Fuhren erspart und der wertvolle Boden bleibt für die Region und die nächsten Generationen erhalten.

Dre Viertel der Deponie konnten bereits geschlossen und humusiert werden. Auf rund zwei Hektar wurde eine Wildpflanzen-Mischung ausgebracht.

„Wir hoffen nun auf Regen, damit das Saatgut aufgeht“, erklärt Sonnentor-Geschäftsführer Gerhard Leutgeb und betont weiter: „Bei dieser Wildpflanzen-Mischung muss man jedoch geduldig sein, da nicht alle Samen sofort aufgehen.“

Saatgutlieferantin ist Karin Böhmer von den Voitsauer Wildblumensamen. Mit ihrem Team gewinnt sie die Samen in mühsamer Kleinstarbeit durch Wildsammlung. Das restliche Drittel der Deponie wird erst im Herbst 2021 oder Frühjahr 2022 (je nach Fertigstellung des Baus) verschlossen und kultiviert.