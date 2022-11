Interview mit Johannes Gutmann: „Gegenseitig tragen wir uns“

NÖN: Pandemie, Energiekrise, die Menschen sparen, Mitarbeiter werden gesucht. Wie geht es Sonnentor?

Johannes Gutmann: Wir wissen, wo wir verwurzelt sind, haben Werte und können uns auf unsere Partner verlassen – deswegen geht es uns gut. Das letzte Jahr war die Pendelbewegung retour. Ich mache Sonnentor fast 35 Jahre und habe nichts anderes gekannt als „weiter, besser und noch schneller“. Heuer ist das erste Jahr, in dem wir zehn Prozent Minus bei den Umsätzen verzeichnen. 2019, vor der Pandemie, sind wir um 70 Prozent gewachsen! Wir wussten in diesem Jahr gar nicht, wo uns der Schädel steht.

Ist das für Sie schon ein Grund, um gegenzusteuern?

Gutmann: Wir sind dankbar, dass wir immer am Boden geblieben sind, deshalb fürchte ich mich nicht wegen einem Rückwärtstrend von zehn Prozent. Das ist das Gesunde, weil Gras wächst einfach auch nicht schneller. Wir sind abhängig von Dingen, die am Feld wachsen, von Bauern, die am Feld arbeiten, und wir sind abhängig von der ganzen Landwirtschaftspolitik. Wir lassen uns nicht deppert machen von Energiepreisen und der Politik da draußen. Es ist ja grauslich, was wir da jeden Tag lesen. Eigentlich dürfte man da gar keine Zeitung mehr aufmachen ...

Was genau meinen Sie damit?

Gutmann: Was uns wirklich bewegen wird, sind die Klimakatastrophe und die Diversitätskatastrophe. Die Zerstörung der Diversität wird uns wirklich beschäftigen, und da hat Österreich einfach mitgemacht. Es wurde viel zu viel zerstört in den letzten Jahren. Die Landwirtschaftspolitik und die Wirtschaftspolitik haben sich komplett verrannt, es hat uns abhängig gemacht, diese Energieabhängigkeit ist unvorstellbar – da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit unseren Teams immer andere Wege gesucht und gegangen sind.

Sonnentor setzt auf alternative Energie. Wie unabhängig seid Ihr in Sprögnitz?

Gutmann: Vor 20 Jahren haben wir das Gas abgedreht und eine Hackschnitzelheizung errichtet, wir fangen die Sonne ein. Das hat uns immer geholfen. Wir sind zwar der Krise nicht entkommen, aber Energiepreise treffen uns nicht, die sind stabil. Die Sonne hat uns keine höhere Rechnung geschickt. Wir produzieren zu 50 Prozent eigene Sonnenenergie, 50 Prozent kaufen wir von der AAE Energie aus Sonnenstrom, Kleinwasserkraftwerken und Wind. Mit diesem Kärntner Betrieb sind wir gewachsen, er ist ein wichtiger Partner, so wie alle Partnerschaften für uns sehr bedeutend sind und wir uns gegenseitig vertrauensvoll in die Zukunft tragen werden.

Ist Sonnentor wegen der aktuellen Krisen eher vorsichtig oder gibt es weitere Projekte?

Gutmann: Wir werden weiterhin unsere Dächer mit PV ausstatten und weiterhin elektrische Autos fahren. Heuer haben wir den ersten E-Lkw angeschafft, der zu 100 Prozent mit Strom fährt, den wir selbst produzieren. Wir haben unser größtes Lager mit 8.500 Paletten in Betrieb genommen. Es wurde aus österreichischem Holz gebaut. Unsere Fans lieben uns dafür. So dürfen wir gerade auch ein neues Geschäft im Donauzentrum planen und ein weiteres in Klagenfurt. Diese Projekte machen wir alle mit langjährigen Partnern, denen es auch gut geht. Je mehr wir zusammenarbeiten, umso mehr trägt das Früchte. Und nicht zuletzt finalisieren wir gerade die Stadtlofts in Zwettl, ebenso mit regionalen Betrieben. Das sind Aufträge für die Entwicklung in die Zukunft und der regionalen Wirtschaft. Wir wollen Stärken stärken, weiterhin auf Partnerschaften setzen: Ich kann was, was er nicht kann, er kann was, was ich nicht kann – gegenseitig tragen wir uns, damit überwinden wir den tiefsten Fluss und den höchsten Berg. So entstand bei uns auch ein Permakultur-Bauernhof und ein Kindergarten und für unsere Besucher ein Betrieb zum Angreifen.

Überall werden Mitarbeiter gesucht, hat auch Sonnentor Schwierigkeiten, welche zu bekommen?

Gutmann: Nein. Vor der Pandemie hatten wir 2.000 Bewerbungen, jetzt haben wir 1.000 Bewerbungen für rund 70 Arbeitsplätze, die wir jährlich anbieten. Bei uns sind 80 Prozent Frauen beschäftigt, die selbstverständlich gleich viel verdienen wie Männer. Wir sind ja kein Entwicklungsland hier! Damit wir auf die persönlichen Verhältnisse der Mitarbeiter eingehen können, bieten wir 150 verschiedene Arbeitszeitmodelle an, die Kinder der Mitarbeiter können in unserem eigenen Kindergarten „Sonnenscheinchen“ betreut werden. Einige Mitarbeiter wohnen in der Gegend, andere haben sich hier einquartiert. Wir planen auch gerade Mitarbeiterzimmer bei Sonnentor. Durch diese Angebote können unsere Mitarbeiter neue Potenziale und Talente entdecken und entwickeln, von denen sie selber gar nicht gewusst haben, dass sie diese haben. Sie nehmen Herausforderungen an, sind motiviert und mit dem Herzen dabei. Ganz viele Leute in meinem Betrieb wissen, dass es uns nur durch ihre Mitarbeit so gut geht.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.