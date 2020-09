Die drei prominenten Unternehmer sind überzeugt, dass das derzeitige Wirtschaftssystem mit seinem Konsumwahn und seiner Rücksichtslosigkeit schuld an den großen Problemen unserer Zeit wie der Corona-Pandemie und dem Klimawandel ist. In dem Buch beschäftigen sie sich damit, was mit der aktuellen Wirtschaft nicht zu stimmen scheint.

Die drei Unternehmer, die immer schon andere Wege gegangen sind, beschäftigen sich mit der Frage nach Alternativen und damit, wie eine neue Wirtschaft in jedem Einzelnen entstehen kann.