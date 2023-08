Sprögnitz Sonnentor Jubiläumsfest: 35 Jahre erfolgreiche Bio-Kräuter und Gewürze

D as traditionelle Kräuterfest in Sprögnitz wurde heuer als 35 Jahre-Jubiläumsfest etwas anders begangen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Bio-Bauern- und Handwerksmarkt, Bio-Eistee und Jubiläumsbetriebsführungen boten Wegbegleitern und Sonnentor-Enthusiasten Einblick in eine eindrucksvolle Firmengeschichte.

„35 Jahre Sonnentor“ sind eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Anlässlich des Festaktes zur Jubiläumsfeier erinnerte Sonnentor-Gründer Hannes Gutmann an die Anfänge. Mit dem Ankauf eines kleinen Bauernhofes mitten am Land hatte es begonnen. „Ohne der Mitwirkung, dem Engagement und dem Fleiß meiner Mitarbeiter hätten wir es nie geschafft. Wir haben immer miteinander geredet und so Lösungen gefunden“, sagte er und ergänzte: „redet miteinander und nicht gegeneinander.“ Der Anfang gelang mit drei Landwirten, die sich entschlossen, sich seiner Idee dem Kräuteranbau und einer erfolgreichen Vermarktung, anzuschließen. Viele Zeitgenossen nahmen damals sein Engagement für Waldviertler Kräuter und Gewürze nur mit unverständigem Kopfschütteln zu Kenntnis. „Heute haben wir viele Nachahmer, und der biologisch dynamische Gartenbau hat auf vielen Höfen Einzug gefunden. Es ist immer wichtig, den ersten Schritt zu tun“, betonte Hannes Gutmann. Was nach einiger Zeit folgte, waren Partnerschaften mit Vertriebsfirmen in Tschechien, Bayern, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und sogar mit Neuseeland. Allen galt es zu danken. Nicht zuletzt hob Hannes Gutmann die Mitarbeit seiner Frau Edith hervor, die als Anteilseignerin wesentlich zum Erfolg beitrug. Über 40 Besucher aus Tschechien dankten und begrüßten ihren österreichischen Partner mit lautem „Ahoi“. Geschenke wurden ausgetauscht und die Internationalität der Zusammenarbeit betont. Den Höhepunkt der Feier bildete die Übergabe der „Goldenen Sichel“. Das ist eine besondere Preisverleihung der Firma an verdienstvolle Kräuter- und Gewürzproduzenten. Edeltraud und Franz Brandstätter gewannen den diesjährigen Preis für die Kultivierung von Frauenmantel, Pfefferminze und Brennessel. Von offizieller Seite übergab Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner eine Jubiläumsurkunde mit dem Dank der Wirtschaftskammer an Hannes Gutmann. Die Musikgruppe „Immer anders“ sorgte für die musikalische Umrahmung und bereitete den Gästen bei Speis und Trank einige schöne Stunden.