Mit 48 Millionen Euro hat der Kräuterspezialist „Sonnentor“ im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz geschafft. Die „Sonnentor“ Kräuterhandels GmbH erwirtschaftete davon 46,4 Millionen Euro, der Tochterbetrieb „Sonnen Tourismus“ zusätzliche 1,6 Millionen Euro. Insgesamt konnte damit der Umsatz über drei Prozent gesteigert werden, obwohl Wachstum gar nicht das Ziel von Bio-Pionier Johannes Gutmann war.

„Wir streben nämlich nach Gemeinwohl, also einem gleich guten Leben für alle“, erklärt Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann. „Dass ökologisch und sozial verantwortliches Wirtschaften nicht im Widerspruch zu ökonomischen Erfolg steht, haben wir längst bewiesen“, setzt Gutmann fort, der sich auch besonders freut, dass sein Unternehmen vor kurzem den „Best Business Award“ der Europaregion Donau-Moldau erhielt.

„Das ist ein großer Erfolg für Sonnentor und eine tolle Anerkennung für jeden einzelnen Mitarbeiter des Teams.“ Sonnentor ist seit 2011 Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Das bedeutet, dass Wirtschaft, Gemeinwohl, Kooperation und Gemeinwesen im Mittelpunkt stehen soll. Auch Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung („Partizipation“) werden als Werte der Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet.

Gewinn wird wieder am Standort investiert

Weil Sonnentor die Zukunft des Unternehmens im Waldviertel sieht, wird auch der Gewinn stets am Standort investiert, im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 1,7 Millionen Euro. Investiert wurde in die Optimierung der Lagerlogistik und eine neue Verpackungsmaschine, auf der Bestseller wie Kurkuma, Oregano und Paprika abgepackt werden.

Der Mix aus traditioneller Handarbeit und dem sinnvollen Einsatz von maschineller Abpackung hat sich bereits bei den Sonnentor-Teebeuteln bewährt und wird auch weiterhin für den richtigen Weg gehalten.

Bis Jahresende werden zwei weitere Geschäfte in Österreich entstehen, darunter in Dornbirn und rechtzeitig vor der Weihnachtseinkaufszeit auch in der Shopping City Süd.