1,6 Millionen für Seniorenheim-Umbau in Zwettl

Bereits im 13. Jahrhundert wurde die Stiftung Bürgerspital gegründet. 1938 wurde von den damaligen Machthabern die Stiftung „Bürgerspitalfonds Zwettl“ aufgelöst, das Vermögen der Stadtgemeinde Zwettl zugewiesen. Die Auflage war, es für „Zwecke der zusätzlichen Fürsorge für bedürftige Volksgenossen zu verwenden“ (Quelle: Friedl Moll).

Daraus hat sich das moderne Seniorenzentrum St. Martin entwickelt, dessen Sanierung gerade startet. Wie berichtet, werden der gesamte Küchenbereich und die Lüftungsanlage erneuert, die Geschirrwaschanlage aus Hygienegründen in einen Nebenraum verlegt.

Bereits 2021 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Zwettl den Grundsatzbeschluss zur Renovierung und Sanierung des Gebäudes gefasst.

Da die Küche während der Umbauphase in eine ausgelagerte Containerküche übersiedelt, muss aufgrund mangelnder Frostsicherheit der Umbau vor dem Wintereinbruch fertig sein. Daher wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Aufträge zur Sanierung an die Billigstbieter übergeben. Die Gesamtsumme der baulichen Maßnahmen und der neuen Küchenausstattung beträgt rund 1,6 Millionen Euro.

Mit der Bauaufsicht wurde kpp consulting beauftragt. Die Kosten für die Bauaufsicht betragen 74.346 Euro.

