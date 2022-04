Spenden sammeln bei Gedenkmesse

Werbung

Angetrieben durch Regina Sturm wurden bei einer Gedenkmesse Spenden gesammelt. Diese konnten noch am selben Tag nach einem geselligen Mittagessen an RK-Bezirksstellenleiterin Andrea Wiesmüller und RKNÖ-Vizepräsident Hans Ebner übergeben werden. Der Gesamterlös von 2.143 Euro wird den humanitären Hilfen des Roten Kreuzes in den Krisengebieten zugute kommen.

