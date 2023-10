Arzt Professor Manfred Weissinger ist Ehrenbürger

In seiner Laudatio umriss Bürgermeister Franz Mold das Leben von Manfred Weissinger, der in Lembach geboren wurde, heute verheiratet ist und zwei Töchter sowie drei Enkelkinder hat und immer stolz darauf war, ein Bauernsohn zu sein. Der damalige Bürgermeister Ewald Biegelbauer überzeugte Weissinger 1984 davon, im Zwettler Krankenhaus zu arbeiten. 1987 wurde Manfred Weissinger Primarius an der Schwerpunktabteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie Ärztlicher Direktor des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses Zwettl. Unter seiner Leitung kam es zu einer steten Aufwärtsentwicklung im Gesundheitswesen. Zwischen 2002 und 2011 erfolgte der Um- und Zubau des Landesklinikums Zwettl und die Anzahl der Mitarbeiter wuchs ständig an. Mold betonte weiters, wie Weissinger um den Neubau der Gesundheits- und Krankenpflegeschule gekämpft hatte, da der Zwettler Standort geschlossen werden sollte.

Gemeinderatsfraktionen gratulierten

Gemeinderat Emmerich Temper gratulierte namens der SPÖ-Fraktion und dankte Weissinger, der Zwettl weit über die Landesgrenzen mit der Zwettler Hüfte bekanntgemacht hat. Sein besonderer Dank galt aber auch Ehefrau Renate, denn „hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.“

„Du hast das Landesklinikum Zwettl entscheidend geprägt“, so Gemeinderat Andreas Stern (FPÖ) und Gemeinderat Günter Widhalm (Grüne): „Ich möchte besonders als Kollege sprechen, denn ich habe deine Fähigkeiten, deinen Mut, deine Verlässlichkeit und deine Handschlagqualität immer besonders bewundert. Du hast das in dich gesetzte Vertrauen nie enttäuscht und warst immer Vorbild für mich.“ Stadtrat Erich Stern gratulierte im Namen der ÖVP-Fraktion und wies darauf hin, dass Weissinger bleibende Spuren in der Gemeinde hinterlassen hat. „Dein Engagement, Fleiß, Begeisterung und Mitgefühl sind Grundpfeiler für die Gesellschaft.“ „Zwettl ist ein starker Standort in der Pflegeausbildung. Du hast das Ansehen der Stadt Zwettl nachhaltig geprägt und wir sind froh, dich in unserem Bezirk zu wissen“, gratulierte Bezirkshauptmann Markus Peham.

Landtagspräsident Karl Wilfing wies in seiner launigen Laudatio darauf hin, dass bisher nur Bürgermeister die Ehrenbürgerschaft in Zwettl verliehen bekommen haben: „Aber jetzt ist auch ein Stadtrat Ehrenbürger von Zwettl.“ Er verglich die Verdienste Weissingers mit einer Hotel-Klassifizierung: „Als ich 1995 in Schloß Rosenau war, wurden dem Hotel ‚4 Sterne Superior‘ verliehen. Würdest du eine solche Bewertung bekommen, wären das 5 Sterne Superior, denn du bist der Beste. Du warst mit 35 Jahren schon Abteilungsvorstand und 37 Jahre lang ärztlicher Leiter. Das ist ein österreichischer Rekord“, so Wilfing. „Du warst, bist und bleibst ein Zwettler – immer bodenständig – hast dich für deine Heimatstadt eingesetzt und gibst dein Wissen an junge Kollegen weiter. Wenn jemand eine Koryphäe ist, dann ist das Manfred Weissinger – du hast die Ehrenbürgerschaft verdient“, würdigte Wilfing die Verdienste von Manfred Weissinger.

Dankesworte des Geehrten

„Auch für mich ist das ein ganz besonderer Tag, ich bin tief bewegt und gerührt“, so Weissinger, der auch auf seine Anfangszeit zurückblickte: „Ich stand damals vor der Wahl als Arzt nach Wien-Speising oder Innsbruck zu gehen und dann kam der Anruf des damaligen Bürgermeisters Ewald Biegelbauer, der mich mit einem neuen Krankenhaus in der Propstei, das 1979 eröffnet wurde, überzeugte.“ Weissinger zeichnete auch den Werdegang des Krankenhauses nach: „1987 hatte des Krankenhaus 250 Mitarbeiter und 6.850 stationäre Aufnahmen und jetzt arbeiten 850 Menschen im Klinikum und wir haben 14.150 stationäre Aufnahmen.“ Weissinger blickte weiters auf die harten Verhandlungen bezüglich des Neubaus der Gesundheits- und Krankenpflegeschule zurück, wobei nach vielen Diskussionen und einer Absage schließlich die Zusage des Landes Niederösterreich kam und in Zwettl der Bau einer neuen Krankenpflegeschule erfolgte.

Abschließend dankte der Geehrte seinen Mitarbeitern und Mitstreitern sowie allen politisch Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit. Sein Dank galt aber auch seinen Freunden und Nachbarn, vor allem aber seiner Familie, die immer hinter ihm stand und ihn durch die vielen arbeitsreichen Jahre begleitet hat.

Zum Festakt konnte Bürgermeister Franz Mold zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen – darunter Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtages in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bezirkshauptmann Markus Peham, Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller stellvertretend für alle Stadt- und Gemeinderäte, seine Amtsvorgänger als Bürgermeister Hofrat Ewald Biegelbauer, Franz Pruckner und Herbert Prinz sowie die Vertreter der NÖ Landesgesundheitsagentur mit Andreas Reifschneider, dem Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, an der Spitze, den Kaufmännischen Direktor Franz Huber und den neuen Ärztlichen Leiter des Landesklinikums Zwettl, Christian Helmreich, sowie alle anwesenden Primarärztinnen und -ärzte.