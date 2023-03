Zwettler Themenwerkstatt präsentiert Pläne

Die Stadtgemeinde Zwettl startete mit der Beiratssitzung ins vierte und letzte Jahr der Aktion NÖ Stadterneuerung. Dabei werden in sogenannten „Themenwerkstätten“ bei Treffen im Stadtamt unter aktiver Bürgerbeteiligung Projekte zur Stadtentwicklung geplant und umgesetzt.

Zu den heurigen Projekten zählt unter anderem eine Erweiterung der Hieronymus-App, ein Audioguide, der entlang von 30 Stationen die Geschichte der Stadtmauerstadt Zwettl vermittelt. Rechtzeitig zur Sommersaison wird die App mit tschechischer Sprache weiterentwickelt. Zum Projekt „Erlebbare Stadtmauer“ sind außerdem begleitende touristische Maßnahmen geplant. Wie berichtet, soll eine neue Weg- und Stiegenanlage von der Promenade bis zur Krone der Stadtmauer errichtet werden, um diese für Zwettler und Besucher erlebbar zu machen.

Umgesetzt werden soll in diesem Jahr auch eine jüdische Erinnerungsstätte. Die Themenwerkstatt Kultur & Freizeit arbeitet in ihren Treffen an der Standortfrage und der Gestaltung. Ein Vorschlag lautet auf die Johanneskapelle in der Gartenstraße. Dort sollen drei, vom Zwettler Künstler Fritz Fürst gestaltete Cortenstahl-Säulen errichtet werden. Geplant ist die Umsetzung im Sommer, die Eröffnung im Herbst.

Ein Demenz-Schwerpunkt im Gesundheitsbereich sowie ein Konzept für Alltags-Radwege sind weitere Themen, die auf der Agenda stehen. Für den „Weltbienentag“ am 20. Mai und den „Tag des Fahrrades“ am 3. Juni wird an entsprechenden Aktionen geplant. Für die Zukunft strebt die Stadtgemeinde die Verlängerung der Stadterneuerung um ein Jahr an.

