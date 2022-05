Goldhauben in Zwettl: „Hochfahrt muss gezwickt werden“

Werbung

Die Stadt Zwettl birgt viele Schätze, von denen vor einigen Jahren besondere Kopfbedeckungen gehoben wurden. Aktuell zeigt das Museum Biedermeier-Hüte, Schwarze Hauben und besonders kostbare Goldhauben, auch eine Zwettler Haube ist dabei, die einst beim „Singkreis“ getragen wurde.

Grete Hammel zeigt eine Wachauer Haube, die 1920 dem Stadtmuseum Zwettl geschenkt wurde. Foto: Sonja Eder

Um 1900 startete die Stadt einen Aufruf in der Bevölkerung, sie möge für ein neu geplantes Stadtmuseum Gegenstände zur Verfügung stellen. 1901 langten die ersten Goldhauben ein, die von den Familien der Trägerinnen gespendet wurden. Dann lagerten diese lange in einem Depot, bis sie „in einem beklagenswerten Zustand“, so Reinhard Gundacker (Obmann des Museumsvereins), in vielen Stunden Kleinarbeit von den Goldhauben-Spezialistinnen Grete Hammel und ihrer Tochter Daniela Heinzl (Obfrau der Goldhaubengruppen) restauriert wurden.

Wer trug Goldhauben in Zwettl?

Damen aus Linz und der Wachau etwa, die nach Zwettl geheiratet hatten, trugen auch hier zu festlichen Anlässen ihre Goldhauben. So bekamen diese Kunstwerke der Näh- und Stick kunst hier neue Heimat.

„Ich habe vor ein paar Jahren die Goldhauben in nicht restauriertem Zustand gesehen und mich gewundert, dass es hier welche gibt“, so Bürgermeister Franz Mold bei der Eröffnung des Museumsfrühlings vergangenen Samstag. Grete Hammel und Daniela Heinzl renovierten diese von Grund auf. „Ohne diese großartige Arbeit könnten wir die Hauben heute nicht zeigen. Als Erstes musste das filigrane Drahtgerüst, auf dem die Hauben aufgebaut sind, repariert werden“, freut sich Gundacker über die seltenen Stücke im Museum.

Daniela Heinzl (l.) hilft Helga Hofbauer beim Drucken auf Stoff. Dies soll regelmäßig im Museum stattfinden. Foto: Sonja Eder

Da historische Kleidungsstücke, so auch die Hauben, unter Lichteinfluss leiden, sind sie in einem abgedunkelten Bereich des Museums zu sehen. Die Vitrinen werden via Bewegungsmelder beleuchtet.

Blutflecken im Inneren der Hauben

Biedermeier-Hüte und Schwarz-Hauben (Trauerhauben) sind zu sehen und ebenso Hutnadeln in unterschiedlicher Länge. „Das sind Schwartennadeln“, weiß Grete Hammel. „Mit diesen haben die Frauen ihre Goldhauben von einer Seite zur anderen über die Stirn durch die Kopfhaut, die Schwarte, befestigt.“ Heute noch zeugen Blutflecken davon. „Hochfahrt muss gezwickt werden, sagte man“, weiß Hammel.

Textildruck und Goldhauben-Sticken als Workshop

Nach der Eröffnung wurde am Samstag im Museum auf Textilien gedruckt. Dazu stellte das Museum auch Holzmodel der ehemaligen Stoffdruckerei Hambeck aus Zwettl zur Verfügung. Diese Workshops, gekoppelt mit Spanschachtel-Bemalen, sollen regelmäßig stattfinden. Auch haben Hammel und Heinzl angeboten, einen Stick kurs für Goldhauben oder Zwettler Hauben hier zu betreuen.

Das Gute am Sammeln

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.