Restaurierte Goldhauben: Zu Schick zum Aufsetzen

Werbung

Die Ausstellungsvitrinen der frisch restaurierten Goldhauben wurden im Vorfeld adaptiert, ebenso der Zugang zu diesem Teil des Museums.

Museumsvereinsobmann Reinhard Gundacker schildert die Hintergründe des schillernden Kopfschmuckes. Dieser wurde im 19. Jahrhundert von Bürgerfrauen im Waldviertel getragen. Bis zu 700 Arbeitsstunden können in der Herstellung einer Haube stecken. „Diesen besonderen goldenen Stoff gibt es heute nicht mehr“, sagt Gundacker. Später zierte sogar ein Frauenkopf mit Goldhaube die 10-Schilling-Münze. Neben Linzerhauben und der Zwettler Haube ist vor allem die sehr seltene Wachauer Brauthaube in Silber und Gold das Highlight der Ausstellung. Kopfschmuck war oft auch schmerzhaft. Das Sprichwort „Wer schön sein will, muss leiden“, bewahrheitete sich auch bei den Goldhauben. So wurden diese mit Nadeln teilweise bis in die Kopfhaut fixiert. „Von dort stammt auch der umgangssprachliche Begriff der Schwartennadeln“, sagte Gundacker.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.