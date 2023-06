Stadt.ein.Blick – die Zwettler Innenstadt im Fokus

Bürgermeister Franz Mold, Stadträtin Anne Blauensteiner und Stadtrat Josef Zlabinger begrüßten die Besucher zunächst im Sparkassensaal. Unter den Teilnehmern waren die unterschiedlichsten Interessensgruppen wie Hausbesitzer, Mitglieder der Stadterneuerungs-Themenwerkstätten Wirtschaft & Tourismus und Jugend & Bildung, wie auch Wirtschaftstreibende und andere interessierte und ideenreiche Mitdenker vertreten.

Durch die Linse von „Lilli Kuenring“

Durch den Abend führte Elisabeth Wachter von der NÖ.Regional.GmbH. Nach der Erklärung der Aufgabenstellungen teilten sich die Anwesenden in sieben Gruppen auf und erkundeten die Innenstadt aus Sicht ihrer „Persona“, also fiktive Mitglieder einer Zielgruppe: Die Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen von Pensionistin Maria, Jungfamilie Karl, Maria, Jonathan und Lilli Kuenring, Studentin Vanessa, Hausbesitzer Karl-Hubert, Unternehmerin Gaby, Schüler Kevin und Unternehmensgründer Patrick wurden so erarbeitet.

Nach einem einstündigen Rundgang präsentierte jede Gruppe ihre Erkenntnisse im Plenum. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse zusammengefasst, kategorisiert und aufbereitet, auch in Hinblick auf die von der Stadtgemeinde Zwettl angestrebte Verlängerung der Aktion NÖ Stadterneuerung für das Jahr 2024.

Am 13. September um 18.30 Uhr gibt es einen Folgetermin, Details dazu werden rechtzeitig auf der Homepage der Stadtgemeinde Zwettl veröffentlicht.