Musiker und Gesangssolisten der Staatsoper Prag eroberten am Samstagabend im Stadtsaal mit ihren Darbietungen die Herzen der Zwettler.

Das zweistündige Programm, einfühlsam und präzise dirigiert von Richard Hein, unterhielt mit zahlreichen „Ohrwürmern“ aus Oper und Operette. Dazwischen erklangen Polkas von Johann Strauß – leicht, aber temperamentvoll, „mit Pfeffer“ gespielt – und ein Intermezzo von Pietro Mascagni aus der „Cavalleria Rusticana“. Zur Einstimmung wurde die Ouvertüre zur „Zauberflöte“ von Mozart geboten. Der „Zwettl erprobte“ Tenor Josef Moravec war durch seine Stimmlage für Arien junger Herrn und Liebhaber wie geschaffen. Er konnte sich Auftritten wie mit der Arie des Cavaradossi „E lucevan le stelle …“ aus Puccinis „Tosca“ oder mit „Vidino divná …“, der Arie des Prinzen, aus Antonin Dvoráks „Rusalka“ widmen.

Auch romantische Duette wurden geboten

Nach der Pause gefiel Moravec mit dem Lied des Barinkay im „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß oder „On the street where you live“ aus „My Fair Lady“, allerdings in tschechischer Sprache. „Rusalka“ war auch Thema für die ausdrucksstarke Sopranistin Marie Fajtová. Von der Harfe eingeleitet, sang Fajtová die Arie der Titelfigur „O měsičku“, das Lied an den Mond, in dem Rusalka ihre tiefe Sehnsucht nach Liebe ausdrückt. Doch die Sängerin stand an dem Abend nicht nur mit weiteren Soloarien wie aus Mozarts „Cosi fan tutte“ oder Kálmáns „Die Csárdás Fürstin“ häufig auf der Bühne, sie sang auch romantische Duette mit Vratislav Křiž. Der humorvolle Bariton Křiž war ebenfalls nicht zum ersten Mal in Zwettl. Er begann mit der berühmtesten Arie aus der Mozartoper „Die Hochzeit des Figaro“, mit „Non più andrai“, der Arie des Figaro.

Die Begeisterung des Publikums mündete in tosenden Applaus und Standing Ovations.