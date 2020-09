Die Vorbereitungen zum Stadterneuerungsprozess schreiten kräftig voran. Der vierte Stadtspaziergang mit Stadtrat Erich Stern wandte sich dem Kapitel Umwelt und Energie zu, mit Stadtrat Manfred Weissinger nahmen die Zwettler die Themen „Gesundheit und Soziales“ unter die Lupe.

Routiniert formte Elisabeth Wachter von NÖ Regional an beiden Terminen Kleingruppen, die während eines kleinen Spazierganges durch die Altstadt Ideen in die vorgegebene Themenwerkstatt einbrachten. Im Sitzungssaal des Stadtamtes trugen die Gruppenschreiber die Wünsche und Lösungsansätze vor.

Neupflanzung in Landstraße war Thema

Die vertrockneten und abgestorbenen Äste einiger Bäume in der Landstraße waren für alle ein Thema. Stefan Stroblberger von Natur im Garten vermutet die lange Trockenheit der vergangenen Jahre als Hauptgrund. „Ich denke, bei einer Neupflanzung müsste man trockenheitsresistente Bäume wählen. Die Felsenbirne scheint ein geeigneter Baum für diesen Standort zu sein“ meinte Stroblberger.

Besonders angetan zeigten sich alle Beteiligten über den gut gepflegten Blumenschmuck in der Stadt. „Wir freuen uns darüber, dass es auf den Grünstreifen vermehrt Wiesenblumen gibt“, berichtete Thaler. Er forderte für seine Gruppe weitere Blühwiesen für Bienen, sowie das Anbringen von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse an geeigneten Standorten.

Forderung nach Waldlehrpfad

Für die Gruppe von Wolfgang Huber wäre eine weitere Begrünung für die Begegnungszone und die Schaffung eines Waldlehrpfades entlang des Kamptales wünschenswert. „Bäume in der Stadt sind die besten Klimaanlagen“ postulierte Huber.

Stern: „Ziel ist Einwegflaschenfreie Gemeinde“

Dem Ziel, die Innenstadt von Einwegflaschen zu befreien sei man schon näher gekommen, betonte Stadtrat Stern: „Wir wollen eine Einwegflaschen freie Gemeinde werden“. Beim großen Thema Klimaerwärmung wollen beide Gruppen die schon beschrittenen Wege fortsetzen. Das ist der Ausbau der Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, das ist die Verwendung von LED Lampen in Straßenlaternen und das ist der Ersatz alter Ölzentralheizungen durch Biomasse.

Joachim Brand Zum Stadtspaziergang Umwelt und Energie trafen sich unter anderem Wolfgang Huber, Ewald Gärber, Karin Haffert, Bernhard Thaler, Erich Stern, Elisabeth Wachter und David Pollak (1. Reihe).

Beim Thema „Gesundheit und Soziales“ wurden der Klinikstandort Zwettl, die geplante Begegnungszone in der Unteren Landstraße und der Hundertwasserbrunnen als Ort für die geistige Gesundheit positiv herausgestrichen.

Die Teilnehmer wünschten sich für die Zukunft unter anderem mehr Barrierefreiheit in der Stadt, eine sinnvolle Radverkehrsplanung und einen Folder und eine App, wo gesundheitliche Dienste zusammengefasst ersichtlich sind. Der Arzt Norbert Wißgott rief zur Armutsprävention auf: „Wir sind eine der kaufkraftschwächsten Regionen. Armut macht krank.“

Letzter Termin am 9. September

Der letzte Termin zum Thema Jugend und Bildung findet mit Stadtrat Josef Zlabinger am 9. September statt, Treffpunkt ist wieder um 18 Uhr beim Alten Rathaus. Die Ergebnisse der Stadtspaziergänge werden im Oktober präsentiert. In den Themenwerkstätten wird dann an den Maßnahmen gearbeitet.