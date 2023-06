Zivildienststammtisch beim Samariterbund Groß Gerungs

„Es ist mir wichtig, mit den jungen Männern ins Gespräch zu kommen und danke zu sagen für den Einsatz, den sie für unsere Gesellschaft leisten!“ so der Jungpolitiker, der diesen Dank auch in Form einer Jause samt Erfrischungsgetränken ausdrückte.

Als Zivildienstsprecher der Volkspartei ist Brandweiner maßgeblich an den zuletzt beschlossenen Verbesserungen für die Zivildiener mitverantwortlich. Seit fast einem Jahr bekommen die Zivildiener ein Klimaticket, mit dem sie die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich kostenlos nutzen können. Heuer umgesetzt wurde eine Erhöhung der Grundvergütung um knapp 40 Prozent von 362,60 Euro auf 536,10 €. „Durch diese Erhöhung bekommen Zivildiener für ihren Dienst an der Allgemeinheit über 1.500 Euro mehr als bisher. Damit ist uns eine deutliche Aufwertung gelungen.“, freut sich Brandweiner.

Derzeit leisten neun junge Männer ihren Wehrersatzdienst beim Samariterbund Groß Gerungs ab. Obmann Peter Weber und sein Stellvertreter Peter Gesselbauer zeigen sich aktuell sehr zufrieden über die motivierten Zivildiener und blicken auch positiv in die Zukunft. Für die kommenden Monate haben sich bereits viele künftige Jungsamariter gemeldet. Neben der neuen Rettungsstelle machen die beiden vor allem das gute Klima im Team dafür verantwortlich. „So etwas spricht sich natürlich herum.“, betont Weber.