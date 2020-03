Beim Bezirksfeuerwehrtag präsentierte Bezirksverwalter Ewald Litschauer beeindruckende Zahlen: Die Feuerwehren wurden 2019 zu 2.433 Einsätzen gerufen. Insgesamt gab es über 12.400 Ereignisse, bei denen die 5.592 Feuerwehrmitglieder mehr als 391.272 Stunden (umgerechnet etwa 45 Jahre!) leisteten.

ÖVP-Bürgermeister Franz Mold brachte die Leistungen auf den Punkt: „Ihr seid nicht nur unsere Partner bei Katastrophen, Brände und technischen Einsätzen, sondern auch, wenn es um Brauchtumpflege und das Vereinsleben geht.“ Die Wettbewerbsgruppen bezeichnete er als „harten Kern“ der Wehren.

In die selbe Kerbe schlug Bezirkshauptmann Michael Widermann: „Ohne euren freiwilligen Einsatz wäre vieles nicht möglich. Seid weiter ein Vorbild für die Jugend.“ FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz ergänzte: „Wir brauchen jede noch so kleine Feuerwehr, damit den Menschen in Notsituationen rasch geholfen werden kann.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen für verdiente Feuerwehrkameraden. Viel Positives berichteten die Sachbearbeiter der einzelnen Sparten. Johann Raab, Nachrichtendienst, freute sich über gute Ergebnisse in 20 Jahren Funkleistungsabzeichen: „Wir haben bisher 40 Top Ten-Plätze. Im Durchschnitt stellt der Bezirk Zwettl alle vier Jahre einen Landessieger.“

Feuerwehrjugend-Sachbearbeiter Ewald Maurer berichtete über 110 Feuerwehrjugend-Mitglieder sowie elf Junggruppen. Nach der Gründung einer Kinderfeuerwehr in Schwarzenau plane auch Zwettl-Stadt eine solche Gruppe.

Ein Höhepunkt im abgelaufenen Feuerwehrjahr waren die Landeswasserdienstleistungsbewerbe in Ottenschlag. Paul Schulmeister sagte: „Was da abgegangen ist, kann man nicht in Worte fassen, auch nicht in Fotos.“ Die schnellste Zillenbesatzung aus dem Bezirk kam von der Feuerwehr Großnondorf, der Waldviertel-Cup ging ebenfalls in den Bezirk.

Bezirkskommandant Franz Knapp zeigte sich stolz über die Leistungen seiner Kameraden im Jahr 2019: „Danke, dass ihr das Feuerwehrwesen leben lasst und zur Sicherheit der Menschen beitragt. Das schaffen wir nur, wenn wir weiterhin zusammenhalten und uns weiterbilden.“

Knapp verkündete außerdem, dass er bei den Kommando-Wahlen 2021 nicht mehr als Bezirkskommandant antreten wird: „Der Feuerwehrakku ist ein bisserl leer.“