Starke Rauchentwicklung Brand eines Schwerfahrzeuges in Stögersbach verhindert

Z u einem Einsatz auf der B 2 in Stögersbach musste die Feuerwehr am Donnerstag, 25. August, frühmorgens ausrücken, in einem Sattelfahrzeug drohte ein Brand auszubrechen.