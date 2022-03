Der Frühling kann im Bezirk Zwettl kommen

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch der Start der Gartensaison. Der März war zwar bisher in Sachen Temperaturen eher durchwachsen, doch in den nächsten Wochen könnte es schon rasch wärmer werden. Auch die Gärtnereibetriebe nehmen so langsam Schwung auf.

„Die Kälte bremst natürlich noch ein bisschen. In den nächsten zwei Wochen wird die Frühjahrssaison aber sicher voll starten“, meint Bezirks-Floristenvertreter Christian Dornhackl von der gleichnamigen Gärtnerei in Kottes. Die heurigen Trends würden dabei vermutlich wieder in Richtung Selbsterhaltung mit dem eigenen Anbau von Obst und Gemüse gehen. Generell merke man, dass der Fokus vieler Menschen in der Pandemiezeit in die eigene grüne Oase im Garten gewandert ist.

Umbruch im ökologischen Denken

So seien auch Naturpools und mehr ökologisches Denken an sich im Zunehmen. „Ich kann nur hoffen, dass es auch so weiter geht“, betont Dornhackl. „Man braucht nicht unbedingt einen englischen Rasen, wenn man mit einer normalen Wiese auskommt. Wir merken schon einen Umbruch.“

So seien die richtigen Pflanzen für den richtigen Ort das Stichwort. Dann müsse man auch nicht mit Spritzmitteln arbeiten. Ebenso erfreue sich das Thema Bewässerungstechnik eines Aufschwungs, nachdem Trockenperioden zunehmen. Dabei spielt auch das Regenwassermanagement eine Rolle, wie man das Wasser am besten versickern lässt oder auch sammelt. Zum Start in das Frühjahr werden vor allem Gemüsepflanzen gekauft. „Die ersten Salatpflanzen sind zum Beispiel schon fertig. Die sollten allerdings noch nicht im Garten eingesetzt werden, sondern im Glashaus oder einem überdachten Hochbeet“, empfiehlt Dornhackl. Samen als auch bereits vorgezogene Pflanzen seien in gleichem Maße beliebt.

Ansonsten rät er Gartenbesitzern, rechtzeitig mit dem Schneiden zu beginnen. „Die Pflanzen beginnen jetzt auszutreiben und können dadurch schnell wieder die Wunden verschließen, die man ihnen mit dem Schneiden zufügt.“ Wichtig sei auch, bei Sträuchern nicht bloß außen zu schneiden, sondern auch in der Mitte.

Auch bei Lukas Hinterndorfer, der das Geschäft L.H. Handwerk aus Leidenschaft in Groß Gerungs betreibt, geht es so langsam wieder los, wenn auch verhalten. „In der Vorwoche wurden die ersten Gemüsepflanzen gekauft. Noch geht es langsam voran, was aber alles temperaturbedingt ist. Bei uns ist es einfach kühler um diese Jahreszeit“, erzählt er. Die meisten würden daher im Glashaus oder im Mistbeet anfangen. Ansonsten rät Hinterdorfer zu Vorsicht bei neuen Pflanzungen im Freien. „Es schaut zwar nach Besserung aus, aber bei den kühlen Nächten muss man aufpassen.“ Um den Privatgärtnern in dieser heiklen Phase entgegenzukommen, bietet das Geschäft Blumenkörberl für den Innenbereich an. Später können diese bei den richtigen Temperaturen auch in den Garten umgesetzt werden. Verstärkt gekauft wird bereits auch das erste Frühlingsgemüse, wie Kohlrabi.

In Zwettl ist das Frühjahr auch noch nicht so recht in Schwung gekommen. Die Vorbereitungen auf die heurige Grünflächengestaltung laufen bei Stadtgärtner Karl Zeinzinger jedoch bereits. „Bei der Kälte ist aber noch nicht so viel möglich gewesen. Da machen wir nur Pflegemaßnahmen“, erzählt er. So stehen die Baumpflege und der Baumschnitt um diese Zeit im Vordergrund. Auch Stauden und Beete werden gereinigt und das alte Laub entfernt.

Waldviertel ist immer etwas hinterher

Neu eingesetzt wird allerdings noch nicht. „Wir hoffen, dass der Boden noch ein bisschen aufgeht. Vielleicht können wir dann nächste Woche mit dem Einsetzen der Frühjahrsblumen beginnen“, erklärt Zeinzinger. Während das Frühjahr in Regionen wie Krems schon jetzt einzieht, müsse man sich im Waldviertel aber wie üblich etwas länger gedulden.

Zahlreiche Blumenbeete stehen dann in Zwettl wieder am Plan. In der Innenstadt wird viel mit Pflanzgefäßen und kleinen Bäumen gearbeitet. Ein direktes Einpflanzen sei aufgrund der Leitungen schwierig. Bei der Auswahl selbst setzt der Stadtgärtner auf eine bunte Mischung, wobei die Gräser in den vergangenen Jahren immer beliebter wurden.

