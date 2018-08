Neue Gesichter in allen Belangen präsentiert die Volkshochschule Zwettl (VHS) mit ihrem Kursprogramm für das Wintersemester 2018/19: Neues Team, neues Programm und eine Neugestaltung des Programmheftes, die auch gleich mit einem Relaunch der Homepage einherging.

Dabei wird in vielen Bereichen durchaus an Bewährtem festgehalten. „Neben den Angeboten im Sprach- und Kinderbereich (Ballett und Elementares Musizieren) bieten wir für die Senioren wieder einen EDV-Kurs an, dieses Mal auch für Fortgeschrittene. Und im Kreativbereich haben wir neben einem Malkurs mit Karl Blümel (Landschaftsimpressionen) auch einen Fotografie-Kurs (Umgang mit der eigenen digitalen Spiegelreflexkamera) im Programm“, erläutert der VHS-Leiter Franz Fischer die Schwerpunkte des Wintersemesters.

Besonders stolz ist er auf die Angebote im Bewegungs- und Entspannungsbereich: „Wir bieten Zumba, Pilates, Yoga, Smovey und Qi Gong an, diese Vielfalt ist wirklich einmalig in Volkshochschulen unserer Größe“, so Fischer.

Weitere Kurse in kreativen und handwerklichen Bereich geplant

Ergänzt wird das Team der VHS Zwettl ab 1. September mit der Mitarbeiterin des Stadtamtes Zwettl Barbara Haider. Sie geht gleich mit großem Elan an die Arbeit: „Wir planen für den Herbst noch weitere Kurse im kreativen und handwerklichen Bereich, und außerdem gibt es im Frühjahr eine Bildungsreise auf die Mittelmeerinsel Sizilien. Es ist daher immer gut, wenn man einen Blick auf die Homepage wirft und sich über die aktuellen Neuigkeiten informiert!“

Abgerundet wird das Wintersemester durch vier Vorträge: Susanne Scholl und Anton Pelinka lesen in einer Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei ebendort, Stiftsarchivar Andreas Gamerith erläutert ein internationales Klösterprojekt (Zisterzienserische Klosterlandschaften) und der Leiter der VHS Zwettl, Franz Fischer, referiert über das „Turiner Grabtuch“.

Infos: www.vhszwettl.at