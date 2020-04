Etwas Normalität in die Corona-Krisenzeit bringt der Start einiger Baustellen in Schwarzenau zurück. „Das Hochfahren der Baustellen ist für die Wirtschaft wichtig, damit nicht noch mehr Schaden entsteht“, meint Bürgermeister Karl Elsigan. Gearbeitet wird bereits wieder bei der Meierhof-Kapelle, beim Schloss sowie beim Grenzweg und in der Brunnengasse.

An der Sanierung der Meierhof-Kapelle sind laut Bürgermeister Elsigan Firmen aus der Gemeinde beteiligt. Die Sanierung umfasst das Dach, den Turm und die Außenfassade.

Beim Schloss entstehen 35 neue Parkplätze. „Das sind Vorarbeiten für das geplante Nahversorgerzentrum, das im kommenden Jahr errichtet werden soll. Dadurch kann auch der Kreuzungsbereich entschärft werden“, erklärt Elsigan.

Für die neuen Parkplätze mussten in der Vorwoche einige Bäume gefällt werden. „Das kommunizieren wir seit Monaten. Darunter sind auch einige Problembäume, die schon morsche Stellen aufweisen “, meint Elsigan. Die Längsparkplätze werden auf Querparker umgewandelt und Verbesserungen für den Kreuzungsbereich geschaffen. Die Bauarbeiten, bei denen auch die Schlossmauer erneuert wird, führt die Straßenmeisterei Waidhofen durch. „Wann die Baumaßnahmen starten, wird man sehen“, meint der Bürgermeister. Für die Gemeinde Schwarzenau entstehen Kosten von 200.000 Euro.

17 neue Bauplätze sind im Entstehen

An der Grenze zu Hausbach, genau am „Grenzweg“, entstehen zehn Bauplätze. Die Firma Swietelsky installiert bereits die notwendige Infrastruktur. Sieben neue Bauplätze werden in der Brunnengasse geschaffen. „Diese werden terrassenförmig angelegt. Durch die Geländemodellierung, die gerade im Gang ist, gibt es von allen neuen Bauplätzen einen Blick zum Schloss und ins Thayatal“, sagt Elsigan. Interessierte Häuslbauer gebe es bereits. Ab Jahresmitte könnten die Bauplätze verkauft werden.

„Wir gehen etwas entschleunigter in die Normalität zurück“, freut sich Elsigan, der sich trotz dieses positiven Zeichens Sorgen um die Wirtschaft macht: „Ein Briefträger hat mir von sehr vielen Packerl berichtet, die er zur Zeit von den ‚Online-Riesen‘ zustellen müsse. Unsere örtliche Wirtschaft produziert nach höchsten Standards, diese sind anscheinend vielen nichts wert. Jeder kann aber dazu beitragen, damit wir die Krise überstehen.“