Blaualgen: Gefährden sie die Fische im Stausee?

„Blaualgen oder Cyanobakterien gibt es in unseren Stauseen permanent. Wenn nach längeren niederschlagsarmen Hitzeperioden Starkregenereignisse auftreten, können Nährstoffe wie Phosphorstickstoffverbindungen, hauptsächlich aus der Landwirtschaft, in die Gewässer eingetragen werden“, weiß Bernhard Berger. „Es führt sofort zu einer hohen Produktion von Algen und eben auch von Cyanobakterien bzw. Blaualgen und zu einer Algenblüte.“

Dies passiert so lange, bis die Nährstofffracht verbraucht ist, dann beginnen die Algen wieder abzusterben und es kommt zu Sauerstoffverbrauch. „Vorerst sind die Blaualgen kein Problem, da sie durch Photosynthese Sauerstoff produzieren. Da es einige Arten von Blaualgen gibt, die Toxine produzieren, kann es zu Vergiftungen kommen. Beim Menschen am ehesten durch direkten Hautkontakt oder durch Schlucken von blaualgendurchsetztem Wasser. Gesunde Menschen werden selten ein Problem haben. Hat man aber ein schwaches Immunsystem, dann kann es zu Problemen kommen.“

„Empfehlung, nicht im Stausee zu baden, ist vertretbar“

Die Empfehlung, nicht zu baden, ist, solange keine genauen Ergebnisse vorliegen, laut Berger durchaus vertretbar: „Es ist abzuwarten, ob es im Stausee diese toxinbildenden Arten gibt bzw. in welcher Konzentration. In unseren Stauseen tritt dieses Phänomen in jedem Sommer auf, es gab auch Fälle von vor über 30 Jahren. In Zukunft wird dies sicher immer häufiger zu beobachten sein.“

„Bei hohen Wassertemperaturen halten sich die Fische in kühleren Wasserschichten auf, wo eine Kontamination mit Blaualgen kein Problem darstellt, auch ist genug Sauerstoff vorhanden. Gottseidank sind unsere Seen sehr tief. Bis dato konnten wir keine bzw. keine nennenswerten Auswirkungen auf unsere Fischfauna erkennen. Im aktuellen Fall spielt die Abkühlung gut in die Karten. Ein gutes Beispiel ist die vergleichbare Situation am Stausee Dobra. Dieser ist von Haus aus kälter, weshalb auch deutlich weniger Algenaufkommen beobachtet werden kann“, so Berger.

Nährstoffeintrag in Stauseen verhindern

„In der Teichwirtschaft können ähnliche Probleme auftreten, weshalb wir bei uns am Gut Ottenstein vorrausschauend sehr dünn besetzen, um der Gefahr eines Sauserstoffdefizits und eines möglichen Fischsterbens präventiv entgegenzuwirken. Wir hatten heuer kein Problem, die Sorge, wie sich die Situation in den folgenden Jahren verhalten wird, ist aber gegeben. Bezüglich Fischqualität können wir auch nichts Negatives berichten. Die Karpfen werden ohnehin im Herbst abgefischt, wo sich die Situation längst entspannt hat. Es gibt Möglichkeiten, um die Nährstofffracht in die Stauseen zu verringern: Zum einen durch kontrollierte Düngung in der Landwirtschaft, zum anderen aber auch, indem man „Bräuche“, wie den Rasenschnitt ins Wasser zu entsorgen, verhindert. Im Prinzip ist jeder Eintrag von organischem Material in Gewässer kontraproduktiv!“, betont Berger.