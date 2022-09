Interview mit Bernhard Berger: „Orientieren uns an der Natur“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Gefällte Bäume schaffen an den Ufern des Stausees Ottenstein neue Laichgründe für die natürliche Vermehrung der Fische. Foto: Sonja Eder

Mit fünf Jahren zog er erstmals mit seinem Vater und Großvater am Stausee los, das habe ihn geprägt. Heute leitet Bernhard Berger (Fischereibiologe, 42) am Gut Ottenstein die Teichwirtschaft und die Stauseefischerei, wobei Letztere für Angler besonders attraktiv ist.

NÖN: Was macht Angeln am Stausee Ottenstein so beliebt?

Bernhard Berger: Hier kann man hauptsächlich nur vom Boot aus angeln bzw. die Angelplätze erreichen. Dazu erkunden die Angler diese einzigartige Landschaft, die wie in den nordischen Fjorden aussieht. Für mich zählt beim Angeln nicht nur der Angelerfolg, sondern auch das Erlebnis. Bei jeder Ausfahrt sehen wir interessante Tiere, hören die Eisvögel, deren Junge gerade fliegen lernen, oder sehen den Polartaucher oder den Biber, der uns bei der Bewirtschaftung hilft (schmunzelt).

Wenn wir dann noch Fischer sehen, die am Ufer ein Feuer gemacht haben, und wir ihnen sagen, sie müssen es löschen, dann haben die Besucher großes Gespür für die Natur entwickelt. Wichtig ist, dass sie alle sagen, dass sie einen schönen Tag hatten.

Dennoch zählt der Fangerfolg beim Angeln. Es soll aber schwierig sein, hier zu fischen.

Berger: Auf einer Wasserfläche von 430 Hektar bilden sich unterschiedliche Fischbestände. Dadurch, dass viele Bäume an den Ufern wegen der Borkenkäfer-Schäden gefällt werden mussten, hat sich auch die Sonneneinstrahlung auf das Wasser verändert, somit stehen die Fische jetzt auch an anderen Stellen. Durch unser Totholz-Projekt konnten wir aber nicht nur Naturschutzmaßnahmen erreichen, es haben sich auch neue Hotspots für die Angler daraus ergeben. Abgesehen davon, spielen so viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle, ob sich der Fangerfolg einstellt oder nicht. Zuletzt sind auch die eigene Motivation und das Gespür für die Natur ein Faktor.

Was ist das Totholzprojekt?

Berger: In der Angelwirtschaft sind selbstreproduzierende Fischbestände das Maß aller Dinge. Wir haben hier Karpfen, Zander, Hecht, Wels, Barsch, Rotfedern, Rotaugen etc. und seit rund 15 Jahren auch den Schied. Das ist an sich ein Donaufisch, ein Räuber mit maximal rund einem Meter Länge. Zusätzlich zu unseren Wildfischbeständen wird auch rechtskonform besetzt. Ich bin aber kein Fan davon, Fische aus fremden Regionen zuzukaufen, was für natürliche Populationen sogar nachteilige Effekte haben kann.

Unsere Fische hier haben sich seit Generationen genetisch an die Bedingungen angepasst und kommen hier gut zurecht. Wir entnehmen einige Laichfische und vermehren sie in separaten Teichen. Wenn sie groß genug sind, besetzen wir den Stausee Ottenstein damit. Wir wollten mit dem Totholzprojekt natürliche Laichgebiete für die Fische schaffen. Besonders zur Laichzeit herrscht oft niedriger Pegelstand am Ottensteiner Stausee, die Ufer sind felsig und sandig, da ist Ablaichen kaum möglich.

Wie wurden diese natürlichen Laichgründe geschaffen?

Berger: Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Vor drei Jahren mussten viele Käferbäume gefällt werden. Da haben wir die Bäume an den Ufern einfach ins Wasser geschlägert, teilweise sind sie mit Seilen befestigt, damit sie nicht abdriften. So haben wir unter der Wasseroberfläche geschützte Laichgebiete für die Fische geschaffen, die sich hier auf natürliche Art und Weise vermehren können. Und über dem Wasserspiegel haben sich neue Lebensräume für Insekten und Vögel gebildet. Auf dieses Projekt sind wir sehr stolz. Es wurde natürlich behördlich genehmigt und sogar sehr begrüßt. Das Projekt entstand in Kooperation mit dem Bundesheer, der EVN und dem Stift Zwettl.

Gibt es schon Erfolge bei der Fischvermehrung?

Berger: Ja, sehr schnelle sogar. Durch die Aufzeichnungen der Entnahmezahlen der Angler können wir den Bestand schätzen. Eine natürliche Fischpopulation soll wie eine Pyramide aufgebaut sein: an der Basis viele Jungfische, an der Spitze die adulten Individuen, die bei uns auch durch unsere Entnahmepolitik speziell geschützt werden. Sie stabilisieren die Bestände als Top-Laichfische. Durch dieses Totholzprojekt haben sich nun auch neue Hotspots für die Stauseeangler gebildet, weil dort auch gerne die Fische stehen.

Für mich ist am wichtigsten, dass dieses Totholzprojekt nachhaltig funktioniert. Wir betreiben damit Naturschutz, der ja nicht auf der Wasseroberfläche aufhört. Wenn ich sage, der Biber hilft uns bei der Bewirtschaftung, dann meine ich das so. Wenn er Holz ins Wasser bringt, seine Unterschlüpfe baut, dann schafft er auch Lebensräume für andere Tiere damit. Wir können auch in einer Kulturlandschaft in Richtung Urwald gehen. Der Stausee ist zwar ein Gewässer aus zweiter Hand, er wurde bis 1957 künstlich errichtet und dann in Betrieb genommen. Die Natur hat den See längst zurückerobert. Ich sehe es als meine persönliche Lebensaufgabe, dass wir das, was wir haben, mindestens so gut erhalten, wie es ist, und das gilt nicht nur für unsere Stauseen.

Werden andere Stauseen auch so bewirtschaftet?

Berger: Ich war vor kurzem an einem Stausee in der Schweiz, um über unser Totholzprojekt zu berichten. Dort gibt es rundherum keine Bäume, die gefällt werden könnten, aber ich bin sicher, sie werden jetzt Holz antransportieren. Totholz im Gewässer ist eine sehr kostengünstige, aber extrem effektive Maßnahme, um aquatische Lebensräume aufzuwerten.

www.ottenstein.at

