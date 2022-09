Stausee Ottenstein: Wohnwagen stand in Vollbrand

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Vollbrand eines Wohnwagens hielt am Samstagvormittag mehrere Feuerwehren in Atem. Auf einem Campingplatz in der Nähe des Ottensteiner Stausees ging ein Wohnwagen aus bisher unbekannter Ursache in Flammen auf.

Die alarmierten Feuerwehren Eschabruck, Mitterreith, Wolfsberg, Kleinschönau, Friedersbach, sowie das Atemluftkompressorfahrzeug des Abschnittes Zwettl, eilten zur Hilfe. Mit schwerem Atemschutz musste gegen die Flammen vorgegangen werden, da der Wohnwagen und die daran angebauten Teile beim Eintreffen bereits in Vollbrand standen. Einzelne Glutnester wurden mit Einreißhaken auseinandergezogen und abgelöscht.

Nach cirka drei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.