Marmorbildhauer werkten in Zwettl

Von 03. bis 07. Juli 2023 fand im Stadtpark Zwettl der 16. Steinbildhauerkurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Dieser findet einmal pro Jahr immer in der ersten Juliwoche statt und wird von Brigitte Fröhlich und Elisabeth Mittendorfer, Verein SteinKunst und Co, organisiert. Die Teilnehmer aus Oberösterreich, Niederösterreich und sogar Deutschland freuen sich jährlich auf den Kurs. Unter der professionellen Anleitung von Günther Mittendorfer, Bildhauer und Restaurator aus Krems/Egelsee werden mit Hammer und Meißel aus Carrara-Marmor wunderschöne Skulpturen geschaffen. Den Abschluss der Woche bildete die Präsentation der Werke, die bei einem schmackhaften Brötchen und Kuchenbuffet betrachtet werden konnten. Kulturstadträtin Andrea Wiesmüller freute sich, dass Zwettl so einen aktiven Verein hat und solche Werke innerhalb so kurzer Zeit geschaffen wuden.