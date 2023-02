Arbeit gewürdigt: Zwei neue Schulräte

Mit Susanna Haslinger und Karl Kormesser gibt es zwei neue Schulräte in der Mittelschule Stift Zwettl. Die entsprechenden Dekrete wurden von Qualitätsmanager Alfred Grünstäudl sowie Fachinspektorin Doris Nothnagel-Kürzel übergeben.

Susanna Haslinger arbeitet seit vielen Jahren überaus motiviert als Religionslehrerin. Sie gestaltet den Unterrichts sowie die Feste und Feiern im Schulalltag lebendig und ermöglicht damit den Schülern ein aktives Teilnehmen an der Schulgemeinschaft. Außerhalb der Schule leitet die Religionslehrerin die Firmvorbereitung der Pfarre Zwettl und ist als Kantorin, Lektorin, Wortgottesdienstleiterin und Kommunionsspenderin aktiv. Sie arbeitet auch im Pfarrgemeinderat mit, singt im Kirchenchor, hält mit ihrem Gatten Ehevorbereitungskurse ab und ist auch im Bereich der Kinderliturgie tätig. Als Vorstandsmitglied des Weltladens in Zwettl organisiert sie regelmäßig Vorträge zwecks diverser Spendensammlungen und ist im sozialen Bereich aktiv.

Karl Kormesser, bekannt als „der Informatiker“, war Vorreiter im Bereich der Informatik sowie der neuesten Computerkenntnisse. „Dank ihm konnte in den Corona-Lockdowns innerhalb kürzester Zeit auf Online-Unterricht umgestellt werden“, heißt es aus der Schule. Auch bei den Fortbildungen des Pädagogischen Institutes Krems konnte Karl Kormesser seine Kenntnisse weitergeben und sorgte für viele wertvolle Impulse. Kormesser war auch Inhaber einer Computerfirma. Hier entwickelte er Lernsoftware und bot IT-Betreuung an. Zusätzlich schloss er den Universitätslehrgang e-Education an der Donau Universität Krems mit dem Master of Arts ab. An der Mittelschule Stift Zwettl ist der engagierte Pädagoge als Schullaufbahn- und Bildungsberater tätig.

