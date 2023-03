Auftritt im ORF-Studio: Zu Gast in Karlich-Show

Es war eine schöne Erfahrung für Matthias Neidhart, dem jüngsten Mönch im Stift Zwettl, als er Pater Bernhard Prem und Fritz Schipper (Bildungshaus) zur Barbara-Karlich-Show nach Wien begleiten durfte. Der gerade 18 Jahre alte gewordene Waidhofner (Thaya) will Priester werden, lebt seit September des Vorjahres im Stift und wartet darauf, als Novize aufgenommen zu werden.

„Wir freuten uns alle mit Pater Bernhard auf sein Vorhaben in der Show“, erzählt Matthias Neidhart. Prem war als Publikumsgast mit Wortmeldung zum Thema „Fasten - um Gottes Willen“ eingeladen.

Später bot Pater Bernhard dem jungen Klostermitglied an, neben ihm bei der Show zu sitzen - er, Matthias, müsse nichts sagen. Ein paar Tage später sollte Matthias dann doch auch ein paar Gedanken zum Thema Fasten zu Papier bringen und an die Show-Redaktion abschicken. Nach ein bisschen „Aufpolieren“ letzte Woche in der Maske im ORF-Studio, wie Matthias Neidhart es beschreibt, war er doch nervös. „Pater Bernhard war ganz gelassen und unterhielt sich mit den anderen Gästen“, so Matthias. „Ich hätte sowieso mit den Menschen gesprochen, aber es hat auch gegen die Nervosität geholfen“, so Pater Bernhard, der ebenfalls bei Karlich seine ORF-Auftrittspemiere hatte.

Als dann Pater Bernhard zum Thema angesprochen wurde, sorgte er für viele Lacher im Publikum. Er witzelte: „Zu mir sagen die Leute nur, ich solle doch mehr essen.“ Und zur NÖN: „Ich bin kein großer Faster, habe das früher gemacht. Heute muss ich aufpassen, dass ich nicht zu dünn werde.“ Er esse langsam, bewusst, sich auf das Essen konzentrierend, alles esse er, aber nicht übermäßig. Fasten sei ein Teil des Ganzen, der Askese.

Matthias erzählte in der Show, dass er seit mehr als zwei Jahren jeden Freitag bei Brot und Wasser fastet. „Drei Stück Brot: zwei zu Mittag, eine am Abend. Es macht mich frei und ich spüre mich näher bei Gott“, erzählt er der NÖN.

Als Gesprächspartner hatte Barbara Karlich bei „Fasten - um Gottes Willen“ Toni Faber, Dompfarrer des Wiener Stepahnsdoms, sowie Vertreter der jüdischen und muslimischen Glaubensgemeinschaft und einen Shaolin-Meisterschüler.

