Jetzt ist es fix: Der Zebrastreifen, der seit 20 Jahren die „Obere Waldrandsiedlung“ mit der „Unteren Waldrandsiedlung“ verbindet, wird entfernt.

Das bestätigte Bürgermeister Franz Mold im Gespräch mit der NÖN: „Wir haben getan, was möglich war. Auch mir wäre lieber gewesen, wenn der Zebrastreifen bliebe.“ Grund für die Entfernung ist eine Verkehrszählung der Bezirkshauptmannschaft, die eine zu geringe Fahrzeug- und Fußgängerfrequenz in der Waldrandsiedlung zeige, die NÖN berichtete ausführlich darüber.

Mitte April gab es auf Initiative von Bürgermeister Mold und Stadtrat Gerald Gaishofer eine nochmalige Besprechung, unter anderem mit Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall, dem verkehrstechnischen Amtssachverständigen Joachim Brodesser, Straßenmeister Gilbert Schulmeister und Peter Trimmel vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Trimmel erläuterte unter Zustimmung von Joachim Brodesser, dass an Schutzwegen mit sehr geringer Querungsfrequenz das Risiko für Fußgänger sogar erhöht werde. Das sei damit zu erklären, dass einerseits durch den Schutzweg Fußgänger dem Kraftfahrzeugverkehr zu wenig Aufmerksamkeit schenken, andererseits derartige Anlagen von den Kraftfahrern ungenügend beachtet werden und sich daraus eine geringe Anhaltebereitschaft ergibt.

Andere Maßnahmen sollen Ersatz bieten

„Aufgrund der Fakten ist der Zebrastreifen nicht zu halten. Wir haben uns aber auf andere Maßnahmen geeinigt, um Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder die Straße queren“, erklärt Franz Mold. So soll ein Gefahrenverkehrszeichen mit dem Zusatz „Fußgänger queren“ in beiden Richtungen aufgestellt werden. Außerdem werden sogenannte „Haifischzähne“, also weiße Sicherheitsmarkierungen in Form von Dreiecken, angebracht sowie Geschwindigkeitsanzeiger wechselweise aufgestellt. Dadurch solle der Fahrzeugverkehr nachhaltig gebremst und die Aufmerksamkeit erhöht werden, heißt es in einer Aussendung der Zwettler Stadtgemeinde.