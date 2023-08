Donner und Blitz beim Vollmondkonzert

Zwei Konzerthöhepunkte an einem Abend: Das Publikum jubelte am Samstagabend beim Vollmondkonzert im Stift Zwettl. Organisator Marco Paolacci begrüßte die vielen Gäste und freute sich über das „Luxusproblem“, weitere Stühle in den Kapitelsaal schaffen zu müssen. Von fern klangen die Stimmen der fünf Sänger der Wiener Choralschola, die durch den Kreuzgang singend einzogen. Sie widmeten sich gemäß dem Thema des Konzertabends „Donner und Blitz“ dem Hymnus von Wahlafridus Strabo, einem Benediktiner, Dichter und Diplomaten des frühen 9. Jahrhunderts. In der Sprache der Bibel zeigt sich Gott den Menschen auf vielfältige Weise. Mächtig und gewaltig zeigt sie sich in Urgewalten wie Donner, Blitz und Sturm, aber auch im Regenbogen nach der Flut und in sanftem Luftzug. So interpretierte die Wiener Choralschola die lateinischen Verse im Gregorianischen Gesang, wobei die Sänger den ganzen Raum für ihre Mehrstimmigkeit benutzten und mit der Trommel durch den Kreuzgang zogen. Für den frenetischen Applaus bedankten sich die Ensemblemitglieder mit einer Zugabe.

Kräftig an den Registern gezogen

Nach der Pause ging dann das Konzert in der Stiftskirche weiter, wo sich Sarah-Maria Pilwax, David Wittmann und Andreas Schweiger gewaltig auf der Egedacher Orgel zeigten.„Die durch ein Donnerwetter unterbrochene Hirtenwonne“, gedichtet von Justin Heinrich Knecht (1752 – 1817), schildert das Herannahen und Abziehen eines Gewitters. Die musikalische Schilderung auf der Orgel in fünf Teilen interpretierten die drei Organisten abwechselnd – wobei aber dennoch keine Pausen für sie entstanden.

„Im Blatt steht nur in Klammer 'Donner', schmunzelt Andreas Schweiger auf die Frage, ob sie nach dem Original gespielt hätten. Solch Gewitterstimmung an einem heißen Sommertag von der barocken Egedacher-Orgel zu hören, war imposant und wirkte naturnah. Per Videoübertragung sah man in den Bankreihen den actionreichen Einsatz der drei Musiker beim Spielen auf der Orgel und beim Ziehen der Register mit vollstem Körpereinsatz. Darüber schmunzelten einige der Besucher, die drei waren perfekt aufeinander eingespielt. Es war ihnen die Freude über die gelungene Interpretation des Werkes anzusehen, und die Zuhörer waren begeistert.