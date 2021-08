Elisabeth Ullmann hat sich zwar im „Zwischenspiel“ am 3. Juli nach höchst verdienter Ehrung musikalisch von den Konzerten in Stift Zwettl verabschiedet, die Liebe zur Egedacher-Orgel ist aber geblieben. Ein klingendes Zeichen dafür ist die Neuauflage der Audio-CD „Elisabeth Ullmann an der Egedacher-Orgel (1731) der Stiftskirche Zwettl“ mit 32-seitigem Beiheft.

Begonnen haben ihre Aktivitäten im Stift 1982 mit einem Konzert „Trompete & Orgel“, als der Solotrompeter der Wiener Symphoniker Karl Steininger, ein gebürtiger Stift Zwettler, mit Ullmann an der Orgel konzertierte. „Mit dem Reinertrag dieses Benefizkonzerts und der dazu aufgelegten Schallplatte konnten wir das ,1. Internationale Orgelfest Stift Zwettl‘ initiieren und realisieren“, erinnert sich die Künstlerin heute.

Bereits als Zwölfjährige leistete die Zwettlerin Organistendienst. Sie merkt an: „Begabung ist ein Geschenk, alles Weitere ist harte Arbeit“. Nach der Matura studierte die talentierte Musikerin an den Musikhochschulen Wien, London und Salzburg Orgel-, Schul- und Kirchenmusik. Bald war sie in internationalen Wettbewerben erfolgreich und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Lilli Lehmann-Medaille des „Mozarteum Salzburg“, wo sie ab 1979 an der Universität lehrte, ab 1988 als ordentliche Professorin für Künstlerisches Orgelspiel. Neben der Musik von Johann Sebastian Bach und Paul Hindemith setzte sich die gefeierte Organistin intensiv mit süddeutscher und österreichischer Barockmusik auseinander und gründete, unterstützt von Gatten Wolfgang Bigenzahn, 1983 das Internationale Orgelfest Stift Zwettl, das bis 2008 unter ihrer künstlerischen Leitung stand.

Vom Hochbarock bis hin zum Rokoko

Die Egedacher-Orgel zählt zu den größten und kostspieligsten Orgelprojekten der Region im 18. Jahrhundert. Sie verfügt über drei Manuale, ein Pedal mit zehn Pedalregistern, insgesamt hat sie 35 Register. Joseph Matthias Götz lieferte den Prospektentwurf. Der Orgelbauer Johann Ignaz Egedacher errichtete in den Jahren 1728 bis 1731 die große Barockorgel auf der Westempore der Stiftskirche. Das repräsentative Instrument kostete 6.000 Gulden.

Schon 1753 fand eine erste größere Überholung der Egedacher-Orgel statt, der weitere drei in unregelmäßigen Abständen folgten. Zuletzt wurde im Zuge der Generalsanierung der Stiftskirche in den Jahren 2008 bis 2013 die Orgel gereinigt, historische Substanz gesichert und eine Nachintonation ausgeführt. Neben dieser Königin der Instrumente aus dem 18. Jahrhundert besitzt Stift Zwettl noch die Kanzelorgel im Altarraum.

Abgestimmt auf die Natur der großen Barockorgel wählte die international anerkannte Organistin Ullmann für das Programm ihrer CD Kompositionen vom Hochbarock bis zur Zeit des Rokoko, in denen sich die Musizierpraxis im habsburgischen Einzugsbereich widerspiegelt. Werke von Johann Jakob Froberger, Johann Joseph Fux und Johann Kaspar Kerll stehen für das Musizieren am kaiserlichen Hof in Wien, Georg Muffat komponierte in Salzburg und Passau, der Mönch Gelasius Hiebler schuf seine Werke im oberbayrischen Rottenbuch. Einige Klangbeispiele des jungen Bach sind vertreten. Stücke von Kellner und Rellstab bringen den neuen Musikgeschmack des ausklingenden 18. Jahrhunderts zu Gehör.

Neue Aufgabe gemeinsam mit Sohn

Seit 2010 widmet sich Elisabeth Ullmann einer neuen Aufgabe. Sie leitet die „Orgelkunst Ziersdorf“, wo auch Sohn Johannes an der Grenzing-Orgel in der Pfarrkirche in Konzerten mitwirkt. „Der hat die Liebe zur Orgel wohl schon mit der Muttermilch eingesogen“, freut sich die zu Recht stolze Mama. Außerdem ist Johannes als ausgebildeter Mediziner, der am Wiener Centrum für molekulare Medizin tätig ist, auch in die Fußstapfen des Vaters getreten.