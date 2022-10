Geistliche Erneuerung: Bildungshaus im Wandel

Das Stift Zwettl geht zukünftig strukturell, vor allem aber mit seinem Bildungshaus einen neuen Weg. Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober und im Gedenken an den vor fast 800 Jahren verstorbenen Franz von Assisi fand im Bildungshaus des Stiftes Zwettl ein Podiumsgespräch zu dieser Neuausrichtung statt.

„Laudato si‘“ nennt sich die zweite Enzyklika von Papst Franziskus. Das 2015 veröffentlichte Dokument heißt zu Deutsch „Gelobt seist du“. Im Untertitel „Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ befasst sich das Schreiben mit dem Themenbereich Umwelt- und Klimaschutz im Hinblick auf bestehende soziale Ungerechtigkeiten. Auf Einladung von Stiftsabt Johannes M. Szypulski sprachen Diözesanbischof Alois Schwarz und die ehemals beim Heiligen Stuhl in Rom tätige Botschafterin Franziska Honsowitz über die Bewahrung der Schöpfung Gottes.

Auf die Frage der Moderatorin und NÖN-Herausgeberin Sonja Planitzer „Was bedeutet für sie Laudato si‘?“, antwortete Bischof Alois Schwarz: „Wir dürfen nicht verlernen, Danke zu sagen. Mit jedem Kreuzzeichen auf dem frisch angeschnittenen Brot sind wir uns als Mensch unserer Beschränktheit bewusst. Durch den respektvollen Umgang mit Nahrungsmitteln und deren nachhaltiger Produktion zeigen wir einen christlichen Weg auf. Mit der sorgenvollen Betrachtung der Schöpfung und der ökologischen Dynamik sowie der bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten führte Papst Franziskus zu einem weltweiten Umdenken.“ Und er ergänzte, dass nach Meinung vieler internationaler Medien diese Enzyklika als Wendemarke der Kirchengeschichte zu werten sei. „Wir als Christen haben ein Gewissen für die Natur.“

Seit September heißt es „Laudato si‘“ im Haus

In diese Richtung geht ab nun das Bildungshaus, das sich seit 1. September Bildungshaus Laudato si‘ nennt. „Wir haben unser Verständnis des Glaubens an den Rand gedrängt. Ich bin der Meinung, dass unser Stift über große Ressourcen verfügt. Ich versuche, das Stift Zwettl in die Richtung zu geistiger und baulicher Erneuerung zu führen. Dazu wird das Bildungshaus eine neue, christlich nachhaltige Ausrichtung erhalten“, betonte Szypulski. Als neuer Leiter wurde der Hochschulprofessor für biblische Archäologie Friedrich Schipper an das Stift Zwettl berufen. Er ist auf die Kulturen des Nahen Ostens spezialisiert.

Botschafterin Franziska Honsowitz berichtete über die Verflechtungen und die guten Beziehungen Österreichs zum Vatikan. So sei der Namenstag des Heiligen Franziskus von Assisi für den Heiligen Vater naturgemäß ein besonderer Tag. Franz von Assisi war der Kristallisationspunkt für viele Ordensgemeinschaften. Nach ihm benannten sich die Franziskaner des Stiftes Zwettl und die Franziskanerinnen in Amstetten.

