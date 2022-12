Interview mit Friedrich Schipper: Bildung als Lebensinhalt

Abt Johannes Maria Szypulski setzte mit seiner Übernahme als Leiter des Bildungshauses des Zisterzienserstiftes einen Schritt zur Neuausrichtung der Bildungsarbeit samt inhaltlicher Überarbeitung. Neuer Geschäftsführer des Bildungshauses Laudato si ist Hochschulprofessor Friedrich Schipper.

NÖN: Wie kamen Sie als Universalgelehrter der Fakultät für Sozialwissenschaften in Wien mit dem Stift Zwettl in Kontakt?

Friedrich Schipper: Während der Coronakrise wollten sich meine Frau und ich neu orientieren. Unsere fünf Kinder sollten nicht in Wien, sondern eher am Land aufwachsen. Wir suchten eine Bezirksstadt in Niederösterreich mit einer guten Infrastruktur, verschiedenen schulischen Möglichkeiten und einer engen Anbindung an die Natur. Letztendlich entschieden wir uns für die Bezirksstadt Zwettl. Die Stadt sollte unseren neuen Lebensmittelpunkt bilden.

Der zufällige Kontakt mit Pater Bernhard Prem führte zu Stiftsabt Johannes Maria Szypulski. Interessante theologische Gespräche sowie die Zukunft des Bildungshauses führten zu einem gemeinsamen Nenner. Nach einer unverbindlichen Konzeption zur Neuausrichtung des Bildungshauses meinerseits, wurde mir die Funktion eines Geschäftsführers angetragen.

Welche Aufgabenbereiche umfasst Ihre Arbeit als Geschäftsführer des Bildungshauses?

Schipper: Für die Zisterzienser ist neben dem Gebet und der Arbeit vor allem die Bildung ein Lebensinhalt. Ich setze mich im Sinne der Zisterzienser für Neuausrichtung und inhaltliche Konzentration der Bildungsarbeit ein. Dabei folge ich dem Kernauftrag der katholischen Erwachsenenbildung. Die Vermittlung des christlichen Glaubensbekenntnisses auf Basis des katholischen Lehramts folgt der bahnbrechenden Enzyklika „Laudato si“ des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Angebote zu Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit, aber auch zu Gebet und Gottvertrauen finden sich in unserem Programm der nächsten Monate. In Abstimmung mit der Diözese werden die Inhalte koordiniert, aber auch zusätzliche Partner gesucht. Meine zweite Aufgabe gilt dem Gästehaus mit seinen 30 Zimmern, welches betriebswirtschaftlich geführt werden muss.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihre Arbeit im Bildungshaus gestellt?

Schipper: Ich möchte den Trend zu Umwelt und Klimaschutz komplementär mit der sozialen Gerechtigkeit vereinen. Es gilt, alles zu tun, um die Schöpfung zu bewahren. Nur eine ökologische Gerechtigkeit bedingt auch eine soziale Gerechtigkeit. In Bezug auf gesellschaftliche Kommunikation werde ich Kurse und Konferenzen anbieten, die dazu dienen sollen, gesellschaftliche Gräben zu überwinden.

Wo sehen Sie Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern?

Schipper: Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Volkshochschule Zwettl ist bereits in Ausarbeitung. Die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich wird ebenfalls in eine zukünftige Veranstaltung einbezogen. In Zusammenarbeit mit umliegenden Schulen wollen wir ergänzende Angebote erarbeiten. Gemeinsame Einkehrtage im Stift Zwettl wurden auch in der Vergangenheit gerne angenommen.

NÖN: Wie gefällt ihnen ihre Arbeit im Stift Zwettl?

Schipper: Ich bin glücklich, im Stift Zwettl beruflich angekommen zu sein. Nach fünf Monaten im Bildungshaus kann ich mit einiger Sicherheit sagen, dass man mit seiner Arbeit an diesem wunderbaren Ort eigentlich nie fertig wird.

In Ihrer Funktion haben Sie zuletzt viele Menschen kennengelernt. Wie gelingt es Ihnen, neues Vertrauen zu gewinnen?

Schipper: Natürlich wird man anfangs aufmerksam beobachtet. Aber unser neues Bildungsprogramm hat schon außerhalb der Region Aufmerksamkeit erreicht.

Über zwei Dutzend Menschen haben mir dankenswerterweise ihre Hilfe angeboten. Das reicht sogar bis zu einem Ehepaar nach Süddeutschland. Die Frage „Wo kann ich mitmachen?“, erfüllt mich stets mit großer Freude.

Zum Jahreswechsel wartet das Stift Zwettl mit einer besinnlichen Silvesterfeier auf. Was erwartet die Besucher?

Schipper: Musikalisch umrahmt, gibt es geistliche Impulse samt Jahresrückblick. Dem folgt um 23 Uhr eine Hl. Messe mit Mitternachtsglockengeläute und eucharistischem Neujahrssegen. Eine gemütliche Agape, vielleicht mit Sekt, lässt uns ins neue Jahr hinübergleiten.

