Klimakrise und die Kirche

Im Rahmen der Podiumsgespräche zur Zweiten Enzyklika „laudato si“ von Papst Franziskus referierte Altbischof Klaus Küng in der Vorwoche im Festsaal des Stiftes Zwettl. Am Vorabend zum Fest Allerheiligen wurde den Teilnehmern der Veranstaltung im Bildungshaus einmal mehr bewusst: Das traditionelle christliche Fest hat nichts mit dem Gruseltrödel von Halloween gemeinsam. Ganz im Gegenteil. Altbischof Küng sprach zu der Frage: „Der Mensch – Beherrscher und Krone der Schöpfung? Gelangt der Mensch auf Abwegen, Irrwegen und Umwegen zu seiner Schöpfungsverantwortung zurück?“

In seiner Antwort bezog sich Altbischof Klaus Küng auf „Laudato si“ (Gelobt seist du) der Enzyklika des Papstes. „Gott hat den Menschen geschaffen, damit er sich um die Schöpfung und seine Mitmenschen sorgt“, und er ergänzte: „Der Mensch wird durch sein Handeln zur Gefährdung seiner selbst“. Stiftsabt Johannes M. Szypulski bezeichnete bei Veranstaltungsbeginn den Altbischof Klaus Küng nicht als Bischof in Ruhe, sondern als „Bischof in Reichweite“.

Handlungsbedarf gegen Umwelt- und Klimakrise

Als ausgebildeter Arzt und Theologie will dieser die Menschen zum Nachdenken anregen. Immer wieder klingt seine Sorge über die Maßlosigkeit vieler Mitmenschen durch. „Die Harmonie zwischen Schöpfer und Menschheit wurde zerstört. Wenn die Menschen versuchen, den Platz Gottes einzunehmen, verwandelt sich eine harmonische Beziehung in einen Konflikt“, gab sich der Altbischof überzeugt.

Abt Johannes M. Szypulski ergänzte mit der Geschichte aus dem Alten Testament: „Beim Turmbau zu Babel gab es in der Heiligen Schrift bereits eine vergleichbare Situation – und wie diese endete, ist allseits bekannt“.

Angesichts der aktuellen Umwelt- und Klimakrise sieht die katholische Kirche umfassenden Handlungsbedarf. In der Enzyklika weist Papst Franziskus eindringlich darauf hin, dass Gott den Menschen geschaffen hat, damit er sich um die Schöpfung, also um die Ökologie des Lebens, und um seine Mitmenschen sorgt.

Die Moderatorin Emanuela Sutter, ehemalige Journalistin der katholischen Zeitung „Die Tagespost“, lenkte das Thema auf die radikalen „Klimaschützer“. „Die Zerstörung oder Beschädigung von Kunstwerken oder das Herbeireden einer Endzeitstimmung sind keine christlichen Problemlösungsmodelle“, betonte die Moderatorin. Selbst Küng sieht in solchen Handlungen starke Verzerrungen. „Da kann ich nicht mehr mit. Da ist mir der Klimaschutz zu eng gefasst“.

Trotz seines hohen Alters blieb der Altbischof optimistisch. Er sieht weiterhin die Sehnsucht des Menschen zum Glauben vorhanden. Die tiefe Bedeutung des menschlichen Lebens bildet für ihn den zentralen Punkt der Schöpfung.

