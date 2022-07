Konzertfestival Zusammenspiel: Großes Finale

Werbung

Das zweite Barock-Wochenende des Konzertfestivals „Zusammenspiel“ im Stift begann am Freitag, 8. Juli, mit einem musikalischen Blumenstrauß der Wiener Chorschola im romanischen Kapitelsaal.

Am Samstagnachmittag folgte „Klang Kaffee“ in der Orangerie mit Liedern u. a. von Johann Sebastian Bach mit Martina Daxböck (Sopran), Bernd Oliver Fröhlich (Tenor) und Gebhard Heegmann (Bass) unter der Leitung von Marco Paolacci. Lieder nach Texten des Mystikers und Dichters Angelus Silesius mit Antje Rux (Sopran), begleitet von Lee Santana auf der Laute, beschlossen den Samstag im romanischen Dormitorium. Viele aus dem Publikum genossen das gesamte Samstagsprogramm und schlenderten in den Pausen durch das einzigartige Stift.

„Es ist für mich ein Schlaraffenland“, so Organist Wolfgang Kogert über die Egedacher- Orgel in der Stiftskirche. Foto: Foto Sonja Eder

So war es dann auch am Sonntag, dem letzten Festival-Tag, der fast ausschließlich der Orgelmusik gewidmet war. Wolfgang Kogert beeindruckte an der Egedacher-Orgel bei Festgottesdienst und Matinee und beim Künstlergespräch am frühen Nachmittag.

Blechinstrumente und Orgel als krönender Abschluss

Sehr gut gefüllt war die Stiftskirche dann auch am späteren Nachmittag zum Gran Finale mit Organist Wolfgang Kogert und der Vienna Brass Connection. In den Sitzreihen schwärmten die Besucher von Kogerts Orgelspiel zur Heiligen Messe und freuten sich schon auf einen krönenden Abschluss des Festivals. Die Kombination aus Kogerts Orgelspiel und der Vienna Brass Connection mit alten Liedern und modernen Stücken war spannend zu hören. Das Publikum war begeistert vom herrlichen Spiel, abwechselnd vom Orchester und dem Organisten, und der Akustik im Raum. Frenetischer Applaus begleitete die Musiker in die Pause.

Für das anschließende Konzert des Brass-Orchesters im Abteihof dankte das Publikum mit Standing Ovations.

