Kreativ-Schüler widmen Projekttag dem Formen von Keramikkunstwerken

„Der Ton macht … nicht nur die Musik, sondern auch die Plastik!“ So lautete das Motto der Klasse 2a der Musik- und Kreativmittelschule Stift Zwettl beim Projekttag „Modellieren mit Ton“. Die jungen Künstler und Künstlerinnen stellten aus der natürlich vorkommenden Bodenart Ton zunächst viele kleine Module her, die zu einer halbkreisförmigen Schale zusammengesetzt wurden. Besonders große Freude hatten die Kids beim Modellieren diverser Tierplastiken. Nach dem Trocknen und Brennen wurden alle Tonobjekte in verflüssigtes Braunsteinpulver getaucht, teilweise glasiert und bekamen dadurch eine besonders reizvolle Optik. Aus Ton-Reststücken formten die Kinder kleine Tonelemente, die in tollen Keramikgirlanden eine gute Verwendung fanden. Nicht nur die Schüler der 2a waren begeistert vom tollen Ergebnis, auch die Mamis hatten ihre Freude. Die Schalen waren als Muttertagsgeschenke überreicht worden.

Ein riesengroßes Dankeschön geht an die betreuende Künstlerin Maria Maurer aus Braunegg. Sie lieferte die Ideen für die wunderbaren Keramikobjekte und gab viele wertvolle Tipps zum Arbeiten mit Ton. Arbeiten der Künstlerin kann man in ihrem Atelier in der Nähe von Pöggstall in einem großen Schauraum besichtigen. Auch am Braunegger Kunsthandwerksmarkt ist die Künstlerin jedes Jahr mit ihren Kunstwerken vertreten.