Ein Marterl wurde neu aufgebaut und im Zuge einer Maiandacht feierlich gesegnet.

Das Marterl am alten Mühlenweg von Dürnhof zur Neumühle, oberhalb von Stift Zwettl, musste aufgrund der Umfahrung erneut an einen anderen Platz versetzt werden. Im Zuge dessen wurde es auch gänzlich neu aufgebaut.

Das Grundstück, auf dem sich die Kastner-Apfelbäume befinden, wurde von Christof Kastner für das Projekt Apfelbaum-Verpflanzung vom Stift Zwettl gepachtet. Bei diesem Projekt wurden vom Umfahrungsbau bedrohte Apfelbäume durch Verpflanzung gerettet. Dieses Areal ist somit ein Symbol für Biodiversität und Rettung alter Apfelsorten.

Andachtsplatz mit Marterl lädt zum Verweilen und Innehalten ein

Die Familie Kastner freute sich sehr, dass dieser Platz in Abstimmung mit Pater Gregor nun auch für die Errichtung des Marterls ausgewählt wurde. Herbert Tüchler war für den Bau verantwortlich, die Bilder der vier Evangelisten, welche auf Grund der Verwitterung fast unkenntlich waren, wurden von Restaurator Ralf Wittig neu gestaltet. Der Andachtsplatz mit dem Marterl, welches ursprünglich in einem Lager in Dürnhof stand und bereits zum zweiten Mal versetzt wurde, lädt nun – in- mitten der Apfelbäume – zum Verweilen und Innehalten ein.

Die feierliche Segnung im Rahmen einer Maiandacht wurde von Abt Johannes Maria Szypulski vorgenommen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier unter der Leitung von Erich Klopf. Im Anschluss an die Segnung lud die Kastner-Gruppe zu einer Agape ein.