Naturschutzinitiativen finden vielfach nur im Verborgenen statt. Die Klosterlandschaften sind ein Teil davon. Das zisterziensische Projekt „Vielfalt in der Einheit“ verweist auf das kulturelle Erbe der Mönche. Es zeigt im Randbereich auch die Bedeutung für den Umweltschutz. So hat sich in den vergangenen Jahren ein öffentlich nicht beachtetes Wirken des Stiftes für den Naturschutz herauskristallisiert.

Der Abt des Stifte, Johannes Maria Szypulski, sieht im Naturschutz auch Menschenschutz. Die Bibel besagt, so Abt Johannes, „dass der Mensch über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere herrschen solle.“ Für uns Menschen, so der Abt, bedeute das eindeutig, dass mit dem Wort „herrschen“ nicht „beherrschen“ im Sinne von „kaputtmachen“ gemeint sei. „Es ist unsere Aufgabe, an der Entfaltung der Schöpfung, also der Umwelt, mitzuarbeiten.“

Beispiele dieser Gesinnung sind schon im Eingangsbereich des Stiftes erkennbar. Hoch oben auf einem Rauchfang liegt der weit sichtbare Horst eines Weißstorches. Stiftsbibliothekar Andreas Gamerith: „Wir nehmen die Landschaft als Kulturlandschaft mit ihren vielfältigen Facetten wahr. Der Stiftsturm ist nicht nur baugeschichtlich einzigartig, er ist gleichzeitig auch Lebensraum für Turmfalken und Fledermäuse. Die nachtaktiven Tiere finden im Kreuzgang ihr Sommerquartier und in tiefer gelegenen, frostsicheren Hohlräumen ihr Winterquartier.“

Von Flussperlen bis zu Mehlschwalben

Bekannt sind auch die Flussperlen aus dem Kamp, die bereits im 16. Jahrhundert als Schmuck der Bischofsmütze Verwendung fanden. Nach der Renovierung der Fassade im Rahmen der Landesaustellung 1981 fanden am natürlichen Kalkputz des Klosters dutzende Mehlschwalben eine neue Heimstatt. Diese gilt mittlerweilen als größte Mehlschwalbenkolonie des Waldviertels.

Engelbert Kronsteiner vom Waldamt und Oberförster Gerald Blaich setzen seit Jahren auf eine naturnahe Bewirtschaftung der Stiftswälder. Vorbei sind die Zeiten eintöniger Fichtenmonokultur. 10 bis 15 verschiedene Baumarten zeigen den Weg in die neue Artenvielfalt. „Uns ist es wichtig, mit viel Fachwissen die Forstgüter ökonomisch und ökologisch zu führen,“ betont Blaich. Mit seinen Waldführungen zum Thema Biodiversität arbeitet er daran, diese zukunftsweisende Bewirtschaftungsform den heimischen Waldbesitzern ans Herz zu legen.

Nicht zu vergessen sind außerdem jene Flächen, die in den Stiftswäldern gänzlich aus einer Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Es gilt alte charakteristische Bäume mit deren Genpool und der dazugehörigen Pflanzen-und Tierwelt zu erhalten. Ohne viel Aufsehens, wurden hier Maßnahmen verwirklicht. Das bedeutet Naturschutz in Reinkultur.

Zum Thema Fisch gehört nicht nur die kommerzielle Bedeutung. Zusätzlicher Biotop- und Gewässerschutz ermöglichen eine sanfte Nutzung. So wurde der stiftseigene Kampabschnitt an eine verantwortungsvolle Fischereigemeinschaft verpachtet, welche das Fließgewässer sorgsam und nach ökologischen Gesichtspunkten nutzt. Für den Neubesatz vermehrt man Bachforellen aus dem örtlichen Lebensraum. Eine mühevolle Maßnahme, die einen gesunden Fischbesatz gewährleistet. Fischotter und Biber gelten nicht als Konkurrenten, sondern als Indikator für ein intaktes Ökosystem. In Feinschmeckerkreisen berühmt sind die hochwertigen Stiftskarpfen aus den naturnahen Fischteichen. „Wir kämpfen viel mehr mit dem Wassermangel und den daraus resultierenden Verlandungszonen, als mit natürlichen Fischverlusten durch Beutegreifer,“ erklärt Fischmeister Josef Ploner. „Unsere geringen Besatzdichten gewähren einen einzigartigen und geschmackvollen Muskelaufbau der Fische. Intensive Bewirtschaftung bringt zwar mehr Ertrag, verursacht aber mehr Probleme und eine geringere Qualität.“

Sowohl im Bereich der Teiche als auch des Waldes gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Waldviertel“, deren Mitglieder Biotopverbesserungen und Vogelzählungen auf Stiftsliegenschaften durchführen. Neben Zwergspecht, Sperlings- und Waldkauz, Haubentaucher, Schwarzstorch und Seeadler überleben unzählige Vogelarten auf dem Gebiet der Zisterzienser.

Während das Thema Naturschutz in der Öffentlichkeit gelegentlich zerredet wird, finden im Bereich des Stiftes viele Maßnahmen ohne großes Aufsehen statt. Der Wirtschaftdirektor des Stiftes, Richard Hackl, spricht zusätzlich seit Langem umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen an. Durch das Betreiben zweier Kleinkraftwerke kann der Eigenbedarf an Strom bis zu 70 % gedeckt werden. Das hauseigene Fernwärmewerk, befeuert mit Biomasse aus dem Forstbetrieb, beheizt nicht nur die Klosteranlage, sondern auch die angrenzende Neue Mittelschule.

„Bildung und Erziehung zu nachhaltigen ökologischen Wirtschaftsformen wird in der Privatschule des Zisterzienserstiftes, der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft im Yspertal, zukunftsweisend umgesetzt. „Die Schule stellt einen Kostenfaktor für das Stift dar. Dennoch sehen es die Zisterzienser als ihre christliche Aufgabe, den Wert der Umwelt vor allem über die Bildung weiter zu vermitteln,“ erklärte Hackl.

Ein zusätzliches und altbekanntes Detail am Rande bildet die meteorologische Station im Stiftsgarten. Sie gibt täglich elektronisch die Wetterdaten an die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien weiter – der Name „Stift Zwettl“ ist dadurch in ganz Österreich in aller Munde.