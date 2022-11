Schule mal ganz anders erlebt

Im Schein von Kerzen und Taschenlampen konnte die nächtliche Reise durch die Mittelschule stattfinden. Mit großer Freude begrüßte Direktor Eric Schilcher eine riesige Schar von Volksschulkindern und deren Eltern. Die jungen Gäste machten sich mit ihren Führerinnen auf eine Entdeckungsreise, die mit einer Audienz beim neuen englischen König begann. Dann wurde in der Aula getanzt, in der Bibliothek warteten die Vampire, und nach einer Stärkung in der Schulküche ging es zu bezaubernden Experimenten in den Physiksaal. Im Zeichensaal durften die Kinder selbst zu Pinsel und Farbe greifen, sie erlebten, wie eine Klasse mithilfe von Musik wieder zum Leben erwachte, trafen Stifti, das Maskottchen der Schule, und konnten sich bei den Klängen der Schulband von den Aufregungen des Rundgangs erholen.

