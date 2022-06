Stift Zwettl Spende für lernschwache Jugendliche

NÖN Redaktion

Obmann Josef Mayerhofer, Alexander Kastner (Sohn von Adi Kastner), der Geschäftsführer des Vereins zur Unterstützung lernschwacher Jugendlicher im Waldviertel Georg Eibensteiner, der Vorsitzende der Waldviertel Akademie Thomas Arthaber und Ehrenvorsitzender Ernst Wurz bei der Spendenübergabe in Stift Zwettl. Foto: Waldviertel Akademie

D ie Waldviertel Akademie übergab am 1. Juni in Stift Zwettl die Spende in der Höhe von 505 Euro an den Verein zur Förderung von lernschwachen Jugendlichen im Waldviertel.