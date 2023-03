Stiftskapellmeister Marco Paolacci hört auf

Marco Paolacci wird im Herbst 2023 sein Wirken als Stiftskapellmeister und Stiftsorganist im Stift Zwettl nach neunjähriger Tätigkeit beenden. Als künstlerischer Leiter des Konzertfestivals „Zusammenspiel“ will er jedoch weiterhin dem Stift Zwettl und dem Waldviertel verbunden bleiben.

„Die Arbeit hier ist für mich zu einem guten Ende gekommen. Das, was ich geben konnte, habe ich gegeben“, sagt er zur Entscheidung. Paolacci will sich nun auf seine Unterrichtstätigkeit am Konservatorium St. Pölten konzentrieren.

Seit seiner Ankunft im Jahr 2014 gelang es dem jungen Südtiroler, eine grundlegend fruchtbare und begeisternde Arbeit zu vollbringen. Er gründete den StiftsKirchenChor und den Mädchenchor Stift Zwettl. Besonders der StiftsKirchenChor konnte sich zu einem etablierten Ensemble entwickeln und begeistert nach wie vor zahlreiche Gottesdienst- und Konzertbesuchende. Bis zu Ihrer Auflösung im Jahr 2017 leitete Marco Paolacci auch die Zwettler Sängerknaben.

Neben der wichtigen Arbeit mit Hobbymusikern aus der Region gelang es dem Stiftskapellmeister, eine beachtliche Anzahl an Konzerten zu organisieren. Das „Passionskonzert“ am Palmsonntag, das „Konzert zur Vollmondnacht“ im Sommer und das saisonabschließende „Herbstkonzert“ waren stets gut besucht und boten Musik auf höchstem Niveau.

Zudem war die barocke Orgel von Johann Ignaz Egedacher eines der Hauptprojekte von Marco Paolacci in seiner Tätigkeit am Stift Zwettl. Die Orgel gehört zu den wertvollsten Instrumenten ihrer Art und bedarf im Umgang sehr viel Feingefühl, Fachwissen und Pflege. Mit der Konzeption und Umsetzung des Konzertfestivals „Zusammenspiel“ gelang Marco Paolacci schließlich ein Projekt auf höchstem künstlerischen Niveau. Das Festival bleibt auch in Zukunft sein Verbindungsstück zum Waldviertel. „Es freut mich, dass ich als Festivalleiter auch weiterhin dem Stift Zwettl verbunden sein darf“, betont der Stiftskapellmeister.

Das Stift Zwettl sucht nun nach einem Nachfolger und hat die Stelle bereits auf seiner Website ausgeschrieben.

