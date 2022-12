Vanessa siegreich bei Schulwettbewerb „WeihnARTlich“

Werbung

Der Kunstwettbewerb „WeihnARTlich Weihnachtspost Wettbewerb“ der Bildungsdirektion für Niederösterreich wurde heuer bereits zum 30. Mal durchgeführt. Siegreich aus der Kategorie Sekundarstufe I ging Vanessa Krammer aus der Mittelschule Stift Zwettl hervor.

Dieser Wettbewerb wurde in den letzten Jahren modernisiert und unter anderem durch die Möglichkeit, auch digitale Weihnachtsgrüße zu kreieren, der Digitalisierungsoffensive an den Schulen Rechnung getragen. Insgesamt haben sich an diesem Wettbewerb über 1.120 Schüler beteiligt. 21 Preisträger erhielten aus den Händen von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum eine Urkunde und Preise. Als besondere Wertschätzung gibt es auch eine digitale Vernissage mit den preisgekrönten Werken auf der Homepage der Bildungsdirektion für Niederösterreich.

„Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit, eine Zeit, in der die Familie und unsere Freunde im Zentrum stehen. Weihnachtsgrüße signalisieren, dass man an den Menschen, an den die Grüße adressiert sind, ganz besonders denkt“, so Teschl-Hofmeister.

