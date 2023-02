Bestürzung in Altmelon

Foto: NOEN

Es war bei der ersten Wahlhochrechnung doch eine mittelgroße Überraschung. Dass die FPÖ stark abschneiden wird, war vielen im Vorfeld klar. Dass es in einer Gemeinde im Bezirk Zwettl sogar für Platz eins reichen würde, das war doch unerwartet. So geschehen in Altmelon. Während die meisten Gemeinden in der Umgebung schwarz, maximal rot gefärbt waren, schien Altmelon plötzlich in Blau auf der politischen Landkarte auf.

43,68 Prozent der Bevölkerung wählten hier die Freiheitlichen – im Gegensatz dazu „nur“ 42,5 Prozent die Volkspartei. Das ist insofern auch ein Kuriosum, da der Gemeinderat selbst seit der Gemeinderatswahl 2020 komplett von der ÖVP besetzt ist.

Bürgermeister Manfred Stauderer (ÖVP) zeigt sich klarerweise wenig erfreut über die Wahl seiner Gemeindebürger. Überraschung sei es für ihn aber keine. „Ich kenne ja das Stimmungsbild in der Gemeinde, was mich schon schmerzt. Man macht sich Gedanken, was vonseiten der ÖVP falsch gemacht wurde“, meint er.

Die Gründe seien für ihn jedenfalls klar ersichtlich. „In Altmelon wurde die Impfdebatte sehr intensiv geführt, und Corona hat tiefe Spuren hinterlassen“, erklärt Stauderer. Er spricht gar von einer Spaltung wie kaum anderswo. Der Beschluss zur Impfpflicht durch die Bundes-ÖVP würde bis heute nachhängen. „Die Impfpflicht war der größte Fehler, der begangen wurde“, meint der Altmeloner Bürgermeister. „Auch die Gesamtlage in der Bundespolitik hat mit den ständigen Vorwürfen und negativen Medienberichten mitgespielt.“

Wellen werden noch lange nachwirken

Ausreden solle man aber keine suchen, sondern nach vorne blicken. Die Wellen, die diese Wahl schlägt, dürften allerdings noch länger nachwirken. „Das Ergebnis wird sicher auch Auswirkungen auf die Nationalratswahl 2024 haben“, sagt Stauderer – vielleicht sogar bis zur Gemeinderatswahl 2025. „Sollte diese auch nur annähernd mit dem gleichen Ergebnis ausfallen wie diese Wahl, werde ich meinen Rückzug verkünden“, betont der ÖVP-Ortschef. Dass so ein Ergebnis auch auf Gemeindeebene eintreten kann, sei jedoch anzuzweifeln, da die Wahl kaum mit der Gemeindepolitik zusammenhing.

