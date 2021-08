Live auf der Bühne zum Jubiläumskonzert standen heuer Monika und Noah Ballwein, Marialena Fernandes, Maya Hakvoort, Alexander Krausz, Missy May, Lukas Perman, Ildikó Raimondi, Marjan Shaki, Andreas Wanasek und Clara Wildling, die von Clemens Schaller und Band begleitet wurden. Durch den Abend führte in diesem Jubiläumsjahr Ramesh Nair.

„Als die Idee der Kinderburg an mich herangetragen wurde, gab es für mich kein langes Überlegen“, erzählte Benedikt Abensperg und Traun von der Geburtsstunde der Kinderburg. „Hier auf unserer Burg Menschen zu unterstützen, die einen Trauerfall in der Familie verarbeiten müssen oder jenen einen Ort zum Krafttanken zu geben, die ein schwer oder chronisch krankes Familienmitglied betreuen, das ist einfach eine ungemein wichtige Aufgabe. Um das zu ermöglichen, übernehmen wir sowohl die Erhaltungs- als auch die Betriebskosten der Burg und stellen diese kostenlos dem Roten Kreuz zur Verfügung. In dieser Form einen Beitrag leisten zu können, ist für mich seit nunmehr zehn Jahren etwas ganz Besonderes.“

Rotes Kreuz Niederösterreich-Präsident Josef Schmoll bedankte sich für den Zusammenhalt des Teams: „Gerade auf der Kinderburg ist es das Engagement von Benedikt Abensperg und Traun, das diese Festung für Familien überhaupt möglich macht – und der Einsatz unserer Kinderburg-Botschafterinnen, die einfach gewaltiges leisten.“

Dass die Kinderburg eine ganz besonderes Herzensanliegen ist, betonte Landesgeschäftsführer Thomas Wallisch, Rotes Kreuz Niederösterreich: „Wir konnten bereits viele Familien hier in besonders schwierigen Phasen begleiten und wenn man sieht, was das für diese Menschen bedeutet, wenn man den Funken in den Augen sieht, die Kraft, die ein Stück weit zurückgegeben werden kann, dann ist das jede Anstrengung wert.“

Burg als Fels in der Brandung

Seit mittlerweile fünf Jahren ist das von Christine Marek organisierte Benefizkonzert ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Angebot zu ermöglichen. Insgesamt konnten durch die Konzerte seit 2017 bereits 205.000 Euro Reingewinn eingespielt werden. Heuer fand das Benefizkonzert zum zweiten Mal direkt auf der Burg Rappottenstein statt: „Tausende Fotos sagen nicht so viel aus, wie wenn man selbst einmal hinter diesen starken Mauern steht und erlebt, dass diese Burg wirklich ein Fels in der Brandung ist. Ich bin unglaublich froh, dieses Projekt unterstützen zu können“, schilderte Organisatorin Christine Marek.

Viele Ehrengäste

Als Gäste fanden sich unter vielen anderen Landesrätin und Kinderburg-Botschafterin Christiane Teschl-Hofmeister, der Wiener Stadtrat Peter Hacker, Bundesministerin a.D. Maria Patek, Komponist Sylvester Levay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien Franz Patay, Erwin Hameseder von der Raiffeisen Holding NÖ-Wien, CEO der Casinos Austria/Österreichischen Lotterien Bettina Glatz-Kremsner, Rektorin der Musikuniversität Wien Ulrike Sych, Direktorin des ORF Wien Brigitte Wolf und Christof Kastner von der Kastner Gruppe ein.

Einigen der Gäste war das Glück an diesem Abend besonders hold, denn im Rahmen der Tombola gab es wieder ganz besondere Preise zu gewinnen: zwei Tickets für ein Radio Wien Konzert inkl. Premium-Dinner und VIP-Service fanden ebenso neue Besitzer wie zwei Mal zwei Tickets für Vorpremiere von Miss Saigon, zwei Tickets für Musicalstars im Steinbruch St. Margarethen, zwei Mal zwei Tickets für die Premiere von Holiday on Ice, ein Beauty Package von La Mer sowie ein Jahresvorrat Süßes und Saures aus dem Hause STAUD’s Wien.

Zur Sache:

In Zusammenarbeit mit der Familie Abensperg und Traun schuf das Rote Kreuz Niederösterreich 2011 auf der Burg Rappottenstein ein Erholungsangebot und einen Ort für Trauerarbeit im Waldviertler Hochland. Familien mit schwer/chronisch kranken Kindern oder Eltern und Familien, welche einen Todesfall in ihrer Familie verarbeiten, können bei einem begleiteten und betreuten Erholungsaufenthalt in dieser belasteten Zeit Kraft und Energie für den weiteren Weg schöpfen. Die Kinderburg Rappottenstein finanziert sich hauptsächlich durch Sponsoring, Geld- und Sachspenden von Kleinspendern und Paten.