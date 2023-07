Abschlussfeier im Hubertusstadion in Ottenschlag

Das Kinderturnen der Sportunion Ottenschlag wird unter der Bezeichnung „Stöpselturnen“ seit zwei Jahren abgehalten. Von Ende Oktober bis Ende April haben 45 Kinder in zwei Gruppen daran teilgenommen. „Freude und Spaß an der Bewegung stehen dabei im Vordergrund“, betont der Leiter des Programms Guido Reither. In der Gruppe der 3-6-jährigen sind die Eltern mit dabei. Hier wird geklettert, gerutscht, rumgetollt, gespielt und die allgemeine Geschicklichkeit verbessert. Bei den 7-10-jährigen werden einfache Übungen an den Geräten und zielgerichtetes Turnen absolviert. Die Bewegungsfreude steht auch hier im Vordergrund.

Die Feier zum Abschluss des Turnjahres im Sommer stellt einen Höhepunkt dar. Guido Reither hatte mit der Vereinsleitung ein umfangreiches und für die Kinder interessantes Programm zusammengestellt. Eine große Hüpfburg mit mehreren Verwendungsmöglichkeiten wurde im Hubertusstadion aufgebaut. Auf einer langen Springmatte konnten einige Übungen ausprobiert werden. Bälle, Ringe, Reifen, Frisbeescheiben und Seile wurden genutzt. Eine kleine Zeltstadt lockte die Kinder an, gemeinsam mit den Eltern dort zu übernachten und in der Nacht das eine oder andere Abenteuer zu erleben.