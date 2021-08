Autofahrer, die von Göpfritz nach Vitis wollen, müssen sich bald auf eine Umleitung gefasst machen. Ab dem 16. August wird die B 2 vom Kreisverkehr Allwangspitz Richtung Scheideldorf für Straßenarbeiten gesperrt. Parallel dazu wird auch auf der anderen Seite von Scheideldorf Richtung Stögersbach gearbeitet. Der Kreuzungsbereich B 2/L 65 von Thaua kommend wird ebenfalls in den Sperrbereich fallen. Der Ort wird in dieser Zeit also nur über Weinpolz beziehungsweise Allentsteig erreichbar sein.

Drei Wochen sind für die Sperre eingeplant. Vom Kreisverkehr Allwangspitz in Richtung Scheideldorf finden die Arbeiten auf einer Länge von rund 400 Metern statt. Dabei soll die Trag- und Deckschicht abgefräst und neu aufgetragen werden. Dasselbe geschieht auch zwischen Scheideldorf und Stögersbach. Am Zubringer zum Kreisverkehr werden zudem die Randsteine erneuert.

Mehrere Umleitungen werden eingerichtet

„Die Straße hat bereits an vielen Stellen Risse. Damit im Unterbau nicht weitere Schäden entstehen, müssen wir die oberen Schichten zügig erneuern“, erklärt der Waidhofner Straßenmeister Martin Hiemetzberger. Umleitungen wird es mehrere geben. So müssen Lkw den großräumigen Umweg über Waidhofen nehmen. Für Pkw erfolgt die Umleitung über Matzlesschlag und Waldberg im Norden beziehungsweise Großhaselbach und Allentsteig im Süden.

Nach den drei Wochen der Sperre sollen die Arbeiten laut Hiemetzberger größtenteils abgeschlossen sein. Erste Nebenarbeiten haben bereits begonnen. So werden auch das Bankett hergerichtet und die Gräben neu ausgeformt. Am Kreisverkehr sollen die bereits wackligen Randsteine ausgetauscht werden. An der Baustelle ist aktuell eine Ampel zur Verkehrsregelung im Einsatz, ehe im August die Totalsperre kommt.