Straßensanierung läuft Gerungserstraße in Zwettl muss im Sommer gesperrt werden

Hermann Gressl von der Straßenmeisterei Zwettl, 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, Straßenmeister Gilbert Schulmeister, Abgeordneter und Bürgermeister Franz Mold, Gerald Bogg von der Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya sowieErnst Mold von der Straßenmeisterei Zwettl bei der Baustelle in der Gerungser Straße. Foto: NÖ Straßendienst

S eit Mitte April gibt es direkt in Zwettl eine Straßenbaustelle: An der Gerungser Straße (L 8229) zwischen der Kreuzung mit der L 8254 (Kuenringerstraße) und der Kreuzung mit der Landesstraße B 36 werden auf einer Länge von rund 320 Meter umfangreiche Straßenbauarbeiten ausgeführt (die NÖN berichtete). In den Sommerferien wird hier eine Totalsperre eingerichtet.

Beim Lokalaugenschein am 14. Juni überzeugten sich der 2. Präsident des NÖ Landtages Gottfried Waldhäusl sowie Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Franz Mold gemeinsam mit dem Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya Gerald Bogg vom Stand der Bauarbeiten, die rund 360.000 Euro kosten. Davon entfallen 170.000 Euro auf das Land NÖ und 190.000 Euro auf die Stadtgemeinde Zwettl. Die Bauarbeiten sind für vier Monate anberaumt. Nachdem schon im Vorjahr seitens der Stadtgemeinde Zwettl in diesem Bereich umfangreiche Arbeiten an Kanal, Wasserleitung, Strom, Lichtwellenleiter, usw. durchgeführt worden sind, werden jetzt die Gehsteige und Nebenflächen saniert und die Einbindung der Propstgasse und der Parkgasse erneuert. Der Asphalt der Landesstraße L 8229 wird komplett abgefräst, der Oberbau teilweise saniert und anschließend vollflächig mit einer Trag- und Deckschicht versehen. Der Großteil der Arbeiten erfolgt unter halbseitiger Sperre der L 8229 mit Einbahnführung. Während der dreiwöchigen Totalsperre in den Sommerferien wird der Verkehr über die Umfahrung Zwettl umgeleitet.