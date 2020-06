Eine 16-Jährige aus der Gemeinde Zwettl lenkte am 23. Juni gegen 15.10 Uhr ihr Motorfahrrad im Gemeindegebiet von Schweiggers von Streitbach kommend in Richtung Grünbach.

Die Jugendliche kam mit dem Mofa in einer starken Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Kornfeld. Dabei kam sie zu Sturz. Sie erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zwettl eingeliefert. Das Motorfahrrad wurde leicht beschädigt.