Strohpresse überhitzt Florianis im Einsatz: Feldbrand bei Trittings war rasch gelöscht

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

E in Landwirt war am Freitag dem 05. August in den Mittagsstunden mit Strohpressarbeiten bei einem Feld neben der L78 in der Nähe von Trittings beschäftigt. Zuhause bemerkte der Besitzer Brandgeruch bei der Rundballenpresse.