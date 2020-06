Einen vollen Erfolg fuhr der Zwettler Bezirk beim Zukunftsranking 2020 aller 94 österreichischen Bezirke und Statutarstädte ein. Die sogenannte „Pöchhacker-Studie“ attestierte Zwettl im Gesamt-Ranking den hervorragenden elften Platz, in der Unterkategorie Lebensqualität sogar den Zweiten.

Zum dritten Mal hat die Pöchhacker Innovation Consulting heuer das „Zukunftsranking der österreichischen Bezirke erstellt, das auf 36 fundierten Indikatoren in vier zukunftsrelevanten Bereichen (Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft & Innovation sowie Lebensqualität) und deren Vergleich mit dem Stand fünf Jahre zuvor basiert. Quellen sind dabei Daten der Statistik Austria, der Wirtschaftskammer und des Innenministeriums.

Erneut Platz 2 bei Lebensqualität

„Ich finde das Ergebnis toll, wir konnten uns von Platz 28 auf elf verbessern“, sagt Bürgermeister der Bezirksstadt Zwettl, Franz Mold. Er verweist auch auf den Bereich „Lebensqualität“, in dem der Bezirk auch heuer wieder knapp hinter Krems den 2. Platz belegt. In der Begründung der 84 Seiten langen Studie heißt es: „Der Bezirk punktet bei den Niveau-Werten vor allem mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten (21,50 Straftaten/1.000 Einwohner) und einer guten Versorgung mit Kindertagesstätten. Zudem wurde die Kinderbetreuung in den letzten Jahren massiv verbessert – Zwettl liegt hier an zweiter Stelle im Ranking. Auch die gute Situation bei der kommunalen Schuldenlast sowie die medizinische Versorgung spreche für den Bezirk. „Im Vergleich mit anderen Bezirken geht es uns etwa bei den Kassenärzten sehr gut. Im Bezirk gibt es keine weißen Flecken“, freut sich Mold.

Betrachtet man die Entwicklungsdynamik, also wie sich die einzelnen Indikatoren in den Bezirken in den letzten Jahren verändert haben, so landete heuer Zwettl auf dem 3. Platz, hinter Krems und Lienz.

Höchste Frauenerwerbsquote österreichweit

Bei den Arbeitsmarktdaten liegt Zwettl im vorderen Feld (20. Platz) und sticht vor allem mit der österreichweit höchsten Frauenerwerbsquote (77,70 Prozent) hervor.

Im Ranking für Wirtschaft und Innovation erzielte der Bezirk Zwettl Platz 42. Positiv sei die sehr positive Entwicklung „bei der Unternehmensdichte und der Anzahl der Beschäftigten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik“, heißt es in der Studie. „Obwohl wir nicht so viele Großunternehmen wie etwa in Gmünd haben, kann das ein Vorteil sein: Kleine und mittlere Unternehmen sind in Krisenzeiten nicht so anfällig, was den Verlust vieler Arbeitsplätze auf einen Schlag betrifft“, sagt Mold.

Mit Platz 50 im Bereich Demografie reiht sich der Bezirk zwar ins Mittelfeld ein, führt aber waldviertelweit.