Sicherheitsnetz für Destination Waldviertel

Da Peter Sigmund, seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Destination Waldviertel, laut einer Meldung der Destination Waldviertel auf unbestimmte Zeit im Krankenstand ist, wurde eine zweite Geschäftsführerin bestellt, die mindestens bis zu seiner Rückkehr die Agenden der Destination leiten wird.

Kristiane Spiegl ist bei der Niederösterreich-Werbung im Beteiligungsmanagement federführend tätig und wurde nun für die Aufgaben im Waldviertel freigespielt. Sie weist langjährige Projekterfahrung im Tourismusnetzwerk Niederösterreich sowie in der Zusammenarbeit mit den Destinationen vor.

„Die Prioritäten sind allerdings ganz klar in Richtung Waldviertel ausgerichtet. Wichtig ist es jetzt, die touristischen Projekte im Waldviertel – wie ursprünglich geplant – voranzutreiben und für unsere Gäste auch begehrt und sichtbar zu bleiben. Das funktioniert nur, indem ich zu 100 Prozent für das Waldviertel zur Verfügung stehe, und so wird das auch von der Geschäftsführung der Niederösterreich Werbung gewünscht“, so Kristiane Spiegl.

Parallel zur Bestellung der interimistischen zweiten Geschäftsführung in der Person Spiegls soll zudem auch eine Prokura eingerichtet werden, um künftig jederzeit rasch auf eine adäquate Stellvertretung zurückgreifen zu können. „Nur so können wir Entscheidungsengpässen vorbeugen, Stabilität und Kontinuität in der Destination Waldviertel fortführen und sicherstellen“, so Spiegl, deren Wurzeln väterlicherseits im Waldviertel liegen. „Mein Großvater Josef Spiegl war viele Jahre Bürgermeister der Gemeinde Japons im Bezirk Horn. Als Kinder verbrachten meine Schwester und ich viel Zeit hier, und daher rührt auch meine Liebe zum Waldviertel“, erzählt sie.

