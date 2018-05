Auf ein gefälschtes Wohnungsinserat fiel eine 51-Jährige aus der Stadtgemeinde Zwettl hinein.

Die Frau antwortete Anfang Mai über die Internetplattform „willhaben“ auf ein Angebot, bei dem eine Wohnung in 1040 Wien zur Vermietung inseriert war. Sämtlicher Mail-Schriftverkehr wurde in englischer Sprache abgewickelt. Nachdem eine Einigung zur Anmietung der Wohnung vereinbart wurde, teilte die vermeintliche Vermieterin mit, dass die Geschäftsabwicklung in Österreich durch den Community-Marktplatz „Airbnb“ als Treuhändler laufe.

Die 51-Jährige leistete in Folge eine Anzahlung via Überweisung auf ein spanisches Konto. Sie erhielt noch eine einmalige Mitteilung, dass die Schlüsselübergabe eine Woche nach Zahlungseingang erfolge.

Nachdem sie keine weiteren Mitteilungen mehr erhielt, fragte die 51-Jährige bei „Airbnb“ nach. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass es keinen entsprechenden Aktenvorgang gäbe und dass das Wohnungsinserat gefälscht sei.